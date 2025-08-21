停职泰国总理贝东塔出庭 涉泰柬边界争议通话案

（法新社曼谷21日电） 遭停职的泰国总理贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）今天就一宗要求罢免其职务的案件出庭作证，该案与她处理泰国和柬埔寨的边界争议有关。

贝东塔是备受争议但深具影响力的亿万富翁、前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）之女。她遭控在与前柬埔寨领导人洪森（Hun Sen）的一通通话中，未能妥善维护国家利益，相关录音已在网路上外泄。

宪法法院下周五（8月29日）将裁定贝东塔是否应被解除职务。

上月，法院已将贝东塔的总理职务停职，并传唤她于今天（她的39岁生日）到庭接受质询。

她花了约一个半小时回答法官提问，但法院已下令禁止报导听证会上的发言内容。

泰国和柬埔寨的军人5月28日在泰柬边境上的主权争议区域发生冲突，造成1名柬埔寨士兵身亡，两国因此争执不断。虽然泰国政府官员试图降低冲突，但军方态度强硬，双方在6月14和15日针对边境争议谈判，但未达成结论。

洪森与贝东塔15日的一段通话录音接着被泄露到网路上，在这段外流录音片段中，贝东塔称呼洪森「叔叔」，她对洪森表示，她在国内面临压力，要洪森不要听「对立面」的说法，这些「对立面」的人只是想耍帅。她所称的对立面包括泰国一位知名边境部队司令。

愤怒的民众要求贝东塔辞职下台，以「为泰党」（Pheu Thai）为首的执政联盟中，第二大党「泰自豪党」（Bhumjaithai）退出联合政府，「泰自豪党」所属的所有部长向总理递交辞呈；在野党第一大党「人民党」（People’s Party）则呼吁贝东塔解散众议院举行大选。