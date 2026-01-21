全球最大核电厂 福岛核灾后首度重启

2 分钟

（法新社柏崎21日电） 日本东京电力公司今天表示，全球最大核电厂将于今天晚间重启，这是自2011年福岛核灾以来首次恢复运转，不过当地居民对安全问题仍持续感到担忧。

柏崎刈羽核电厂位于日本新舄县。新舄县知事上个月批准了核电厂重启，但公众意见仍然严重分歧。

东京电力公司在今天获得最终批准后表示，他们正在「进行准备工作…并计划在今天晚间7时过后移除控制棒，启动反应炉」。

数十名多为长者的抗议民众昨天冒着严寒气温，在核电厂入口附近的雪地里示威。这座核电厂的建筑物沿着日本海海岸线排列。

73岁的居民阿部由美子告诉法新社：「在柏崎生产的是东京要用的电，为什么要让这里的人们承担风险？这完全没有道理。」

根据去年9月进行的一项调查，约有60%的居民反对重启，而37%的居民表示支持。

以潜在装置容量计算，柏崎刈羽核电厂是全球最大的核电厂，不过今天重启的仅是7座反应炉的其中一座。

2011年3月，东日本大地震和海啸导致福岛核电厂3座反应炉熔毁，日本随后关闭了所有核电厂，这座设施也因此停摆。

然而，资源匮乏的日本如今希望重启核能，以减少对化石燃料的依赖，在2050年前实现碳中和，并满足人工智慧（AI）等领域日益增长的能源需求。

日本首相高市早苗已对使用核能表达支持。