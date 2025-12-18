我们如何负责任地使用人工智能

象征性图片。 Keystone-SDA

3 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch的宗旨是为读者提供高质量的多语言内容。我们始终致力于确保内容的精准及通俗易懂。 为了实现这一使命，瑞士资讯的编辑团队有时会使用人工智能工具辅助文字编辑及文章发布。例如，自动翻译功能可以帮助我们更快地发布新闻，从而节省精力去撰写更多深度报道。

瑞士资讯的编辑团队严格核实所有原创内容，并在文章发布前全面校对。文章发布过程中如使用人工智能，瑞士资讯会向读者明确说明。举例说明如下：

人工智能在翻译中的运用：

人工智能翻译工具帮助我们以更快的速度将内容推送给更为广泛的读者群。

我们对人工智能工具的使用秉承完全透明的沟通原则。使用人工智能翻译的文章均附有明确标注的免责声明。

每篇人工智能辅助生成的翻译稿件均由编辑团队认真审校，纠正误译，确保原文信息的清晰及准确表达。

人工智能在事实核查中的运用

人工智能协助编辑团队识别虚假信息和错误内容。

人工智能工具在明确相关信息源方面提供协助。

人工智能在摘要生成中的运用

人工智能可用于要点内容生成，为读者提供文章关键性内容的精准概要。

所有摘要内容均由编辑团队审阅，确保其准确性及相关性。

我们的目标是帮助读者快速理解文章要点。

人工智能在图像，音频及视频创作中的运用

人工智能可在图像、音频及视频内容编辑中提供协助。

其任务涵盖配音，字幕添加及格式转换。

所有内容均需符合瑞士资讯伦理规范、版权要求等各方面的质量标准。

人工智能应用严格遵循瑞士资讯内部《人工智能使用准则》外部链接。该准则以瑞士广播电视集团(SBC)的《人工智能伦理原则外部链接》为基础，每年评估升级两次。

我们重视您的意见。若您对人工智能在文章中使用有任何反馈或顾虑，请发邮件至english@swissinfo.ch告诉我们。