军政府掌控缅甸选举 国际批民主倒退

2 分钟

（法新社仰光28日电） 缅甸今天在展开投票，军政府强调，这次选举象徵自5年前推翻上届民选政府并引发内战后，国家「重返民主」的步伐。社运团体、西方外交官员则指控投票程序严重偏袒军方盟友。

前民主领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）目前身陷囹圄。她所领导、广受民众支持的政党全国民主联盟（NLD），也在军方2021年2月夺权成功，终结长达10年的民主试验之后遭到解散。

社运团体、西方外交官员及联合国人权事务高级专员皆谴责这场为期1个月、分阶段进行的选举，指控投票程序严重偏袒军方盟友，并伴随对异议的严厉打压。

亲军方的联邦团结发展党（Union Solidarity and Development Party）预料将在选举中胜出。批评人士认为，这场选举只不过是将戒严统治「换汤不换药」地重新包装。

这个人口约5000万的东南亚国家深陷内战，反抗军控制地区将不设置投票站。

在军政府掌控的地区，3阶段投票的第1轮于当地时间28日上午6时展开，涵盖仰光（Yangon）、瓦城（Mandalay）与首都奈比多（Naypyidaw）的选区。

第2轮投票将于两周后举行；第3轮暨最终投票日为1月25日。然而军方已承认，近1/5的国会下院选区无法办理选举。