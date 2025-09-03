瑞士阿莱奇冰川“将在2100年前消失”

据意大利环保组织Legambiente称，如果不采取任何措施，瑞士的阿莱奇冰川(Aletsch glacier)很可能将在2100年前消失。该组织致力于监测意大利及海外冰川的健康状况。
此内容发布于
“尽管7月的几场降雪带来了一些积雪，阿莱奇冰川依然仿佛一片痛苦呻吟的冰洋”，几位出席记者会的生态学家和科学家表示。
根据瑞士冰川监测网络Glamos的数据，从2000年到2023年，这条冰川平均每年退缩40米。
照此趋势发展，且未考虑比当前更严重的全球变暖情形，那么到2100年前，这条冰川将无法再保持如今的形态，而是“只在海拔最高处留下一些冰层”。
阿莱奇冰川是瑞士境内最大、阿尔卑斯山脉最长的冰川，位于瓦莱州的阿莱奇地区，属联合国教科文组织世界自然遗产“瑞士阿尔卑斯·荣格夫-阿莱奇-比奇峰”保护区。冰川总长超过20公里，最宽处达1.5公里，面积约80平方公里，是欧洲最具代表性的山地冰川之一。
它起源于海拔4000多米的少女峰区域，向南延伸，冰舌最终汇入隆河流域。阿莱奇冰川不仅是瑞士重要的淡水储备，也吸引着大量徒步爱好者和科学研究团队。
随着全球变暖，它正以惊人的速度退缩，成为气候变化最直观的“受害者”之一。
形势堪忧
由意大利最大环保组织Legambiente的“冰川大篷车”项目、意大利CIPRA组织(国际阿尔卑斯山保护委员会)及意大利冰川学基金会联合开展的这项研究指出，阿尔卑斯山最大冰川的脆弱性和不稳定性正日益加剧，令人忧虑。
相关内容
气候解决方案
冰川消融为何关系到每一个人
阿尔卑斯冰川很可能到本世纪末期就会消失，其后果不仅会令瑞士高山有“切肤之痛”，而且整个欧洲也将受到波及。
更多阅览 冰川消融为何关系到每一个人
“我们最担忧的是冰川上坡段存在不稳定的冰碛物和活跃的断层，”专家解释说，“为何会如此？正是由于气候危机。根据瑞士气候服务中心的数据，自前工业化时期(1850年)以来，阿尔卑斯山区的气温已上升2.9摄氏度。”
“在阿莱奇冰川，我们看到冰川的健康状况也影响到山坡的稳定性，”都灵大学冰川学教授马尔科·贾尔迪诺(Marco Giardino)补充道。
“这条冰川体积的逐步缩减，已在山谷左侧引发一系列形变：裂缝不断向下扩大，变化速度也在逐年加快。”
继莫尔特拉奇冰川之后
这一宣言获得了80个组织的支持，包括都灵大学、多家非政府组织、瑞士自然保护协会(Pro Natura)与国际阿尔卑斯山保护委员会瑞士分部(CIPRA Switzerland)，以及德国联邦环境署等。
“正如布拉特恩一带的情况所示，唯有对全球变暖与自然不稳定性之间的关系展开扎实的研究，才能更好地预测阿尔卑斯地区环境的演变趋势，并规划更合理的自然遗产和领土管理，”CIPRA意大利分部副主席贾尔迪诺指出。
Legambiente曾于2023年对格劳宾登州莫尔特拉奇冰川(Morteratsch glacier)开展过调研。作为联合国教科文组织世界遗产地的阿莱奇冰川是该组织分析的第二座瑞士冰川，如今，这条冰川的长度仅剩约20公里。
相关内容
相关内容
气候解决方案
永久冻土融化威胁 瑞士 阿尔卑斯 山区，我们能如何应对？
此内容发布于
从不稳定的山坡到落石，永久冻土(permafrost)-这层冻结的岩层-的融化正在给瑞士阿尔卑斯山脉等山区带来诸多影响。瑞士科学家正在引领全球研究，力求理解这一问题并找到解决方案。
更多阅览 永久冻土融化威胁 瑞士 阿尔卑斯 山区，我们能如何应对？
相关内容
涉嫌贩运中国籍性工作者，瑞士五人遭起诉
此内容发布于
瑞士针对一桩涉及中国性工作者的人口贩运案件进行了三年的调查，现已对五名嫌疑人提起公诉。
更多阅览 涉嫌贩运中国籍性工作者，瑞士五人遭起诉
相关内容
婚姻与育儿使瑞士性别薪资差距加剧
此内容发布于
瑞士政府最新报告指出，已婚并都育有子女的男女之间的薪资差距，远大于单身男女之间的薪资差距。
更多阅览 婚姻与育儿使瑞士性别薪资差距加剧
相关内容
2024年瑞士最受欢迎的婴儿名：Emma和Noah
此内容发布于
在瑞士，2024年新生男婴中最受欢迎的名字是Noah(诺亚)，女婴中最受欢迎的则是Emma(艾玛)。
更多阅览 2024年瑞士最受欢迎的婴儿名：Emma和Noah
相关内容
来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳
此内容发布于
移居瑞士的人数已出现下降。2025年上半年，净移民令瑞士的外国人口净增34’171人。联邦政府指出，这一数字比2024年同期减少了6792人。
更多阅览 来瑞移民人数下降，服务业仍为主力吸纳
相关内容
患者安全
瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品
此内容发布于
瑞士药品监督管理局(Swissmedic)近日发布警告，称部分减肥产品为假冒、误导性或未经授权产品，可能含有未申报的有害物质，质量低劣或剂量不当，对健康构成威胁。
更多阅览 瑞士药监局警告：警惕危险的减肥产品
相关内容
工作场所
瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
此内容发布于
瑞士团体“守护星期天联盟”(Alliance for Sunday)呼吁，不应为了短期经济利益牺牲星期天。他们引用伯尔尼大学的一项研究指出，周日工作有损人们的福祉，女性受影响尤为显著。
更多阅览 瑞士研究：周日工作有害健康，女性影响尤甚
相关内容
第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字
此内容发布于
瑞士选民去年投票通过了为退休人员提供额外年度养老金(第一支柱)的方案。“第13个月养老遗属保险”发放在即，瑞士联邦委员会也需要做好应对准备。
更多阅览 第13个月养老遗属保险”改革：瑞士养老金预计出现赤字
相关内容
《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
此内容发布于
美国商业杂志《福布斯》称，瑞士网球传奇罗杰·费德勒身家已破10亿美元(约合人民币71亿元)。
更多阅览 《福布斯》报道：罗杰·费德勒正式成为亿万富豪
相关内容
瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄
此内容发布于
瑞士和美国的科学家正在研发一种传感器，可根据汗液中的分子成分测量人体的生物年龄。
更多阅览 瑞美联合研发传感器，可通过汗液测定生物年龄
相关内容
人工智能与工作
萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务
此内容发布于
中国科技集团百度将在苏黎世设立办事处，启动其在欧洲的自动驾驶汽车业务。
更多阅览 萝卜快跑：百度计划在苏黎世启动欧洲无人驾驶出租车业务
阅读更多
相关内容
一个没有冰川的瑞士会酿成怎样的全球性后果
此内容发布于
受全球变暖影响，瑞士的冰川有可能截至本世纪末期便几乎完全消失殆尽。阿尔卑斯山脉之巅冰雪的日渐消融将对西欧地区的大型河流产生不容小觑的影响，但波及对象绝不仅限于此。
更多阅览 一个没有冰川的瑞士会酿成怎样的全球性后果
相关内容
“世界冰川日”有何重要意义
此内容发布于
联合国宣布，从今年起，每年的3月21日为“世界冰川日”。这段视频介绍了全球冰川融化现象以及瑞士在监测冰川方面发挥的关键作用。
更多阅览 “世界冰川日”有何重要意义
相关内容
世界冰川日：瑞士吹响冰川保卫战的号角
此内容发布于
21世纪以来，从阿尔卑斯山到新西兰，世界各地的冰川正以日益加速的势头消融。与此同时，在全球冰川监测议题上，瑞士正扮演着至关重要的角色。此外，今年3月21日将迎来首个“世界冰川日”。借此契机，人们将对冰川作为淡水资源的重要性进行深刻的探讨与反思。
更多阅览 世界冰川日：瑞士吹响冰川保卫战的号角
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。