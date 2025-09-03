The Swiss voice in the world since 1935
瑞士阿莱奇冰川“将在2100年前消失”

根据一项意大利的研究，阿莱奇冰川将在2100年前消失。
根据一项意大利的研究，阿莱奇冰川将在2100年前消失。

据意大利环保组织Legambiente称，如果不采取任何措施，瑞士的阿莱奇冰川(Aletsch glacier)很可能将在2100年前消失。该组织致力于监测意大利及海外冰川的健康状况。

“尽管7月的几场降雪带来了一些积雪，阿莱奇冰川依然仿佛一片痛苦呻吟的冰洋”，几位出席记者会的生态学家和科学家表示。

根据瑞士冰川监测网络Glamos的数据，从2000年到2023年，这条冰川平均每年退缩40米。

照此趋势发展，且未考虑比当前更严重的全球变暖情形，那么到2100年前，这条冰川将无法再保持如今的形态，而是“只在海拔最高处留下一些冰层”。

阿莱奇冰川是瑞士境内最大、阿尔卑斯山脉最长的冰川，位于瓦莱州的阿莱奇地区，属联合国教科文组织世界自然遗产“瑞士阿尔卑斯·荣格夫-阿莱奇-比奇峰”保护区。冰川总长超过20公里，最宽处达1.5公里，面积约80平方公里，是欧洲最具代表性的山地冰川之一。

它起源于海拔4000多米的少女峰区域，向南延伸，冰舌最终汇入隆河流域。阿莱奇冰川不仅是瑞士重要的淡水储备，也吸引着大量徒步爱好者和科学研究团队。

随着全球变暖，它正以惊人的速度退缩，成为气候变化最直观的“受害者”之一。

形势堪忧

由意大利最大环保组织Legambiente的“冰川大篷车”项目、意大利CIPRA组织(国际阿尔卑斯山保护委员会)及意大利冰川学基金会联合开展的这项研究指出，阿尔卑斯山最大冰川的脆弱性和不稳定性正日益加剧，令人忧虑。

气候变迁

“我们最担忧的是冰川上坡段存在不稳定的冰碛物和活跃的断层，”专家解释说，“为何会如此？正是由于气候危机。根据瑞士气候服务中心的数据，自前工业化时期(1850年)以来，阿尔卑斯山区的气温已上升2.9摄氏度。”

“在阿莱奇冰川，我们看到冰川的健康状况也影响到山坡的稳定性，”都灵大学冰川学教授马尔科·贾尔迪诺(Marco Giardino)补充道。

“这条冰川体积的逐步缩减，已在山谷左侧引发一系列形变：裂缝不断向下扩大，变化速度也在逐年加快。”

继莫尔特拉奇冰川之后

这一宣言获得了80个组织的支持，包括都灵大学、多家非政府组织、瑞士自然保护协会(Pro Natura)与国际阿尔卑斯山保护委员会瑞士分部(CIPRA Switzerland)，以及德国联邦环境署等。

“正如布拉特恩一带的情况所示，唯有对全球变暖与自然不稳定性之间的关系展开扎实的研究，才能更好地预测阿尔卑斯地区环境的演变趋势，并规划更合理的自然遗产和领土管理，”CIPRA意大利分部副主席贾尔迪诺指出。

Legambiente曾于2023年对格劳宾登州莫尔特拉奇冰川(Morteratsch glacier)开展过调研。作为联合国教科文组织世界遗产地的阿莱奇冰川是该组织分析的第二座瑞士冰川，如今，这条冰川的长度仅剩约20公里。

