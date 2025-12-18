冲突升温 金边指泰军方轰炸柬埔寨边境赌场重镇巴比

afp_tickers

2 分钟

（法新社金边18日电） 柬埔寨国防部表示，泰国军方今天轰炸柬埔寨边境赌场重镇巴比（Poipet）。巴比是两国间重要边界关卡，在外国势力呼吁双方停止再度爆发的边境冲突之际，局势再度升温。

柬埔寨国防部于声明中说，泰国部队上午约11时在班提米安夏省（Banteay Meanchey Province）巴比市区投下两枚炸弹。

柬埔寨内政部发表声明指出，泰国战斗机今天上午在巴比市区投下3枚炸弹。巴比为人气旺盛的赌场重镇，吸引众多泰国赌客前往。

声明中说，这起攻击造成一座仓库及其他财产受损，另有两名平民轻伤。

泰国空军发言人塔玛维猜（Jackkrit Thammavichai）表示，这次空袭摧毁了一处用于储存火箭的「后勤中心」。

他说：「这些设施一直被用来作为军事用途。」

两国本月爆发新一轮冲突，据官员表示，已造成泰国至少21人死亡、柬埔寨18人丧生，超过80万人被迫流离失所。

冲突源自双方对长达800公里的殖民时期边界划分，以及分布于边界上的多处古寺遗址所产生的领土争议。

双方互指对方挑起新一轮战事，均宣称是自卫，并互相指责对平民发动攻击。

泰国16日表示，在柬埔寨关闭巴比边界关卡后，仍有5000到6000泰国公民受困巴比。

柬埔寨内政部说，封闭边界是为了「降低平民在持续战斗中遭受风险的必要措施」，并补充指出，空中运输目前仍然是有意离境者的选择。

柬埔寨内政部16日表示，自7日冲突爆发以来，国内已有至少4座赌场遭到泰国军方攻击而受损。（编译：陈政一）