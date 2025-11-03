瑞士富豪造成的环境破坏最严重

瑞士顶级富豪产生的环境排放最多。 Keystone-SDA

国际发展及救援非政府组织乐施会(Oxfam)的报告显示，瑞士最富有的1%的人口所排放的二氧化碳是最贫困人口的八倍。瑞士作为金融中心也对气候危机造成了巨大影响。

长期关注劳工权益的非政府组织Solidar Suisse在10月29日发布的公报中指出，瑞士的情况正是全球现状的缩影：少数富人制造了多数排放，但承担后果的却是其他人。

乐施会的最新报告《气候掠夺：少数权贵如何将世界带入灾难深渊》(Climate Plunder: How a powerful few are locking the world into disaster)揭示了上述现象。Solidar Suisse提供了瑞士数据。瑞士82%的人口属于全球最富有的十分之一群体。瑞士最富有的0.1%的群体中，每人每天产生的二氧化碳大约为673公斤，是瑞士贫困人群人均排放的26倍。

大型银行

据该组织提供的资料，《巴黎气候协定》(Paris Climate Agreement)签署以来，瑞银集团为油气项目提供的资金超过2,110亿美元(约合人民币1.5万亿元)。2021年-2022年间，瑞银集团与前瑞士信贷(Credit Suisse)对煤矿、石油及天然气新项目的投资规模至少达到80亿美元(约合人民币568亿元)。

此外，瑞银集团于今年3月退出净零银行联盟(Net Zero Banking Alliance)，正式放弃将投资与1.5 摄氏度温控目标保持一致的承诺。

净零银行联盟(Net Zero Banking Alliance) 净零银行业联盟(NZBA)于2021年由联合国环境规划署金融倡议和可持续市场倡议金融服务工作组(FSTF)共同发起，由各银行主导，旨在促使银行业将其贷款、投资与资本市场活动与《巴黎协定》目标对齐，实现至2050年净零温室气体排放。 然而，该联盟已于2025年10月宣布停止运作，原因是成员银行对气候目标承诺动摇，或受到政治因素影响纷纷退出。

应瑞士Keystone-SDA新闻社的要求，瑞银集团声明将继续贯彻“脱碳目标”(一个机构、企业或国家为了减少温室气体排放，主要是二氧化碳CO₂，而设定的具体减排目标)，在2030年前将瑞银资助项目的排放量较基准年2021年减少70%。回应声明表示：“截至2025年底，我们将实现较2021年80%的减排幅度。”

为推动公平的气候政策，Solidar Suisse呼吁对富人和企业征收奢侈排放税及超额利润税；并通过取消企业特权，设定透明游说限制来遏制超级富豪造成的影响。

瑞士还应扩大气候融资及发展合作，切实减少贫困及不公平现象，尤其是在全球南方地区。