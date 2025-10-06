分析人士示警：美国政府停摆可能持续数周

（法新社华盛顿6日电） 分析人士指出，导致美国陷入政府停摆的尖锐党派对立，正使妥协变得遥不可及，并可能让民主党与川普总统领军的共和党之间的对峙演变成一场长期危机。

随着联邦机构停摆进入第2周，多位历经过往僵局的策略专家告诉法新社，川普总统与对手可能准备好长期抗战。

曾任民主党参议院领袖舒默（Chuck Schumer）新闻秘书的柯内舒斯基（Andrew Koneschusky）告诉法新社：「这次政府关门可能会拖上几周，而不是几天。目前双方都已固守立场，几乎没有任何妥协的迹象。」

这场对峙的核心，是民主党要求延长即将到期的健保补贴─若补贴中止，数以百万计的低收入美国人的医疗成本将大幅上升。

昨天，川普指责少数党民主党阻挡他的临时预算案，该提案需要部分民主党票数才能通过。川普在白宫对记者表示：「是他们造成的。我们已经准备好恢复政府运作。」他的语气听来似乎已接受政府停摆可能延长的现实。

川普并声称他的政府已开始正式裁撤联邦员工，而不只是让他们暂时无薪休假；他并再次指责对手「造成大量工作机会流失」。

今年3月，当联邦政府面临上次停摆威胁时，民主党人先让步，投票支持共和党的6个月临时拨款方案，让政府得以运作，尽管他们对部分政策不满。但舒默当时因此遭到党内基层猛烈批评，如今面临党内初选中左翼派系的挑战，他这次可能不愿再度让步。

目前，共和党参议员押注民主党对手终将屈服，并寄望透过一再强迫表决，逼使民主党让步。

前加州高级官员杰夫．黎（Jeff Le）表示：「我认为两党可能在10月底前达成一项临时协议。若关门超过两个月，政府运作将严重受阻，甚至影响国家与国土安全，两党都将受到责难。」

分析人士告诉法新社，策略是否会改变，很可能取决于哪一方先察觉民意开始对自己不利。

目前民调结果分歧，但整体而言，共和党受到的批评比民主党更多。

2018年底至2019年初，在川普第一个总统任期内发生了史上最长的一次政府停摆，当时联邦机构关门长达5周。

这次，川普藉由威胁自由派政策优先项目和大规模裁员来施压。

罗彻斯特大学（University of Rochester）政治学教授德鲁克曼（James Druckman）认为，川普的强硬立场是这次僵局可能再度创下纪录的原因之一。

他指出：「川普政府认为本身拥有不受制约的权力，因此基本上不会妥协。」

「民主党则被批评过于软弱，上次妥协并未为他们带来任何实际成果；因此在政治上，他们倾向坚守立场。」