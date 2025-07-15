分析师：相信川普会退缩 投资人对关税威胁反应越发平淡

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（法新社巴黎14日电） 分析师指出，美国总统川普一再重申关税威胁，金融市场上越来越多投资人相信「川普总是临阵退缩（TACO）」，对于川普的警告，反应越来越平淡。

「TACO」这个词是由「金融时报」（Financial Times）一名专栏作家创造，意思是「川普总是临阵退缩（Trump Always Chickens Out）」，如今它成了股市、外汇市场与交易员的指引，对于川普警告的反应越来越平淡。

当然，川普威胁未来要加徵关税，对市场仍然有压力，但已经不像过去那么大。

分析师指出，川普4月首次揭开「解放日」保护主义攻势时，市场一度陷入恐慌。但现在交易员面对他的关税声明，已经能以平常心面对。

以今天为例，美股大致上无视川普于周末抛出，对欧盟徵收30%关税的威胁。

瑞讯银行（Swissquote Bank）分析师欧兹卡迪斯卡亚（Ipek Ozkardeskaya）对法新社表示，「事实上令人惊讶，关税税率和4月宣布时差不多，但市场反应却完全不同。」

她说，「投资人依旧打赌川普会临阵退缩，也就是所谓的TACO交易，预期谈判会超过8月1日（关税正式生效日）。」

这种市场韧性，反映交易员对川普的行为模式已经习以为常，亦即首先大张旗鼓威胁、接着拖延，最后在某些案例中谈成框架协议。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）合伙人殷尼斯（Stephen Innes）说，「市场没有崩溃的原因是，大家已经适应美国把关税威胁纳入谈判剧本，投资人将其视为一种策略性的筹码，而非立即性的经济危机。」

对于这波新的威胁，殷尼斯表示，「欧盟尚未祭出报复性关税，代表布鲁塞尔仍认为有谈成的可能性，这也是市场的风险情绪仍撑得住的理由。」

IG France市场分析师巴拉德兹（Alexandre Baradez）也认同「市场预期（欧盟与美国）会继续谈下去」。