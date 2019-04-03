诺华曾于2015年10月同意向美国政府赔付3.9亿美元，以针对其此前向美国临床医师支付回扣、以期对方推销诺华旗下药物一案达成庭外和解，但诺华并不承认存在其他违法行为。 (swissinfo.ch)

据路透社报道，瑞士制药巨擎诺华(Novartis)目前不得不面对美国政府指控其向多名医生支付数百万美元巨额回扣、以便让他们开出诺华旗下生产的药品处方而提起的诉讼。



美国曼哈顿联邦法官于本周一(4月1日)基于美国政府此前所呈交的涉及“全公司范围的回扣计划”一系列相关证据作出了上述裁决。于此同时，该法官也裁定，(美国)政府无需为了让诺华制药承担责任，而提供确实证据来证明诺华与美国医生之间存在所谓的直接“交换贿赂、各取所需”协议。



这一裁决结果，意味着诺华势必会面临审判-除非它接受庭外和解。



这起诉讼始于2011年，彼时，诺华前销售代表Oswald Bilotta以“告密者”的身份向雇主提起了举报诉讼。根据美国联邦《虚假申报法案》(False Claims Act)，此类诉讼允许个人以政府的名义起诉，而期间政府可选择是否介入。

最终，美国政府及纽约州均于2013年介入此案(英)外部链接，指控诺华向多名美国医生支付巨额回扣，从而让医生们开出包括高血压药物Lotrel、Valturna以及治疗糖尿病的Starlix在内的诺华名下大量药品。



诉讼称，那一笔笔回扣，涵盖了医生们出席“纯属捏造”的教育活动场合的演讲答谢费用。据报道披露，其中有一名医生先后八次仅在自己的办公室里对着空气“演讲”，便拿到了不菲的佣金。



不仅如此，据称，诺华还用大鱼大肉来款待医生，其中包括在某家日本餐厅足足花费9750美元，让医生享受了三顿饕餮盛宴。



诉讼指出，仅美国公共医疗保险-老年和残障健康保险(Medicare)和医疗援助(Medicaid)，就在2002年至2011年期间因自诺华收受回扣的美国医生所开具的处方药物，结算出数百万美元的账单。



目前，美国政府已提出三倍于被控涉嫌骗赔金额的损失赔偿金。



reuters/瑞士资讯swissinfo.ch/ds

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