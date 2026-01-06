前加国副总理方慧兰获聘乌经济顾问 协助重建

（法新社蒙特娄5日电） 加拿大前副总理、现任国会议员方慧兰（Chrystia Freeland）今天表示，她将辞去国会议员职务，前往乌克兰担任经济顾问。

法新社报导，方慧兰具有乌克兰血统，去年9月担任加拿大总理的特使，负责联系乌克兰重建工作，如今由乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）延揽为经济顾问。

方慧兰在社群平台X表示：「乌克兰正站在全球民主抗争的第一线，我很荣幸能以无给职顾问身分，协助泽伦斯基总统推动经济事务。」

现年57岁的方慧兰，曾任记者，通晓乌克兰文、英语、法语、义大利语及俄语。她是加拿大史上首位女性财政部长，也曾出任外交部长。

泽伦斯基今天公布方慧兰的任命，他在贴文中盛赞她「能力卓越」，并具备「丰富的招商经验，以及推动经济转型的专业」。

一年前，方慧兰参选加拿大自由党党魁，争取成为杜鲁道（Justin Trudeau）卸任后的总理人选，但最终未能胜出。之后她同意加入对手、现任总理卡尼（Mark Carney）的政府团队。

在美国总统川普第一任期间，有关美国、墨西哥与加拿大三方贸易协定（USMCA），方慧兰代表加方参与谈判。（编译：纪锦玲）