加入欧盟近20年后 保加利亚准备采用欧元

（法新社保加利亚索菲亚31日电） 保加利亚今夜准备转换至欧元，成为第21个欧元区成员国，但部分人士忧心此举恐导致物价上涨，并加剧这个巴尔干半岛国家的政治动荡。

保加利亚将于今天午夜（台湾时间1月1日上午6时）告别2025年，以及自19世纪末以来使用的货币列弗（lev）。

保加利亚人口约640万，历届政府支持加入欧元区，希望提振这个欧洲联盟（EU）最贫困会员国的经济、加强与西方的连结，同时防范俄罗斯的影响，但也有部分人士反对改采欧元。

2007年加入欧盟的保加利亚面临一些特殊的挑战，包括近来反贪腐抗议潮迫使保守派政府下台，国家濒临5年来第8次选举。

即将离任的总理热利亚兹科夫（Rossen Jeliazkov）昨天表示，他仍认为他的内阁已达成一项里程碑。

他在一场政府会议前说：「保加利亚以1130亿欧元的国内生产毛额（GDP）和超过3%的经济成长率结束这一年，这让我们跻身欧盟前5名国家。」

他还说，保加利亚通货膨胀率在3.6%徘徊，「与购买力提升和经济腐败程度下降有关，与引入欧元无关」。

部分保加利亚人担忧引进欧元恐导致物价上扬。

一名33岁糕点店老板告诉法新社：「不幸的是，现在的价格已不再对应列弗…某些产品40列弗不是20欧元，而是30欧元。」他说价格早已开始飙升。

部分商家和民众抱怨难以取得欧元，一些店家反映尚未收到他们订的欧元初始套币。

银行业也已警告，跨年夜刷卡和自动柜员机（ATM）领款可能会受到影响。

法新社记者昨天在首都索菲亚（Sofia）看到民众在保加利亚国家银行与多处外币兑换所外排队，等待换取欧元。

市中心一名37岁小型艺廊兼珠宝店老板则抱持乐观态度。她告诉法新社：「一开始可能会遇到困难，找零也会有问题，不过一个月内大家就会习惯。」

根据欧洲晴雨表（Eurobarometer）最新调查，49%保加利亚人反对欧元。

民调机构「阿尔法研究」（Alpha Research）的迪米特罗娃（Boryana Dimitrova）表示，在政局动荡情况下，任何与欧元采用有关的问题都可能被反欧盟政治人物拿来作文章。

热利亚兹科夫说：「挑战肯定会存在，但我们相信民众和企业的宽容和理解。」他强调，引入欧元「将为保加利亚经济和国家发展环境带来长远正面影响」。

欧元最初于2002年元旦在12个国家启用。上一个加入欧元区的国家是克罗埃西亚，时间是2023年1月。如今保加利亚加入行列后，使用欧元的欧洲人口将超过3.5亿人。