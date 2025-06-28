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加州州长纽松提告福斯新闻 指控扭曲与川普通话

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（法新社洛杉矶27日电） 美国加州州长纽松今天控告美国福斯新闻频道（Fox News）诽谤，他指控这家电视台刻意扭曲他与美国总统川普本月稍早的通话内容，求偿约合新台币近230亿元。

民主党籍的纽松（Gavin Newsom）在福斯新闻频道公司注册地德拉瓦州（Delaware）的法院递状，要求7亿8700万美元（约新台币229亿元）的损害赔偿。

这起诉讼是关于共和党籍的川普（Donald Trump）本月7日不顾不顾纽松反对，下令数千名国民兵（National Guard）进驻加州洛杉矶市，以镇压当地因为美国移民暨海关执法局（ICE）四处扫荡非法移民而掀起的示威抗议潮。

到了10日，川普在白宫记者会上说，他「前一天」与纽松谈过话。但纽松火速在社群媒体平台X发文驳斥，表示：「一通电话都没有，连语音留言也没有。」

然而，福斯新闻台的节目主持人瓦特斯（Jesse Watters）却称纽松说谎，该台主播罗伯兹（John Roberts）更引述川普寄给他的通话纪录证明纽松说谎，但他提供的截图却显示这通电话是6月7日拨打。 根据纽松今天递交的诉状内容，他与川普是在美东时间7日清晨通话，但那是在川普下令部署国民兵之前，且两人谈话内容未涉及洛杉矶的抗议活动。

诉状指控福斯新闻不放过纽松与川普的通话争议，也未干脆提供事实，「而是选择诽谤纽松州长，将他塑造成骗子」。

诉状表示，福斯新闻之所以在通话事件中蓄意误导观众，是为了伤害纽松的政治生涯，让瓦特斯节目的观众在未来选战中较不可能支持他。

福斯新闻频道在提供给法新社的声明中则称这起官司是「作秀」、「无聊透顶」，是纽松用来让批评他的言论自由消音。

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