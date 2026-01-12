加总理访中 两国关系将因「共同敌人」川普而破冰

（法新社北京12日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）将于13日抵达北京与中国领导人习近平会面，希望在寻求降低对美国依赖之际，推动中加双边关系更紧密。

这将是近10年来首次有加拿大领导人访问中国，双方也期待藉此化解之前一连串外交争端。

以下是此次访问的重要意义以及对中加关系可能带来的影响：

● 意义重大

卡尼将于13至17日访问中国，预定与习近平及国务院总理李强等政府与企业领袖会晤。

这是卡尼首次以加拿大总理身分正式访问中国，也是自杜鲁道（Justin Trudeau）2017年12月以来，加拿大领导人首次造访北京。

加拿大被认为是西方里中国关系最不睦者之一。不过，卡尼与习近平已于去年10月底举行2017年以来两国领导人首次正式会谈，当时习近平邀请对方来访。

卡尼办公室在7日的声明指出，此行目的是「提升双方在贸易、能源、农业及国际安全等领域的交流」。

● 回顾中加近年紧张关系

华为创办人任正飞之女孟晚舟2018年于温哥华因加拿大应美国引渡令之请被捕，之后中国以间谍罪将2名加拿大人拘捕，双方关系陷入冰点。

渥太华与北京也互相对彼此产品加徵关税，包括用于食用油、动物饲料及生质柴油的加拿大油菜籽。

卡尼去年7月宣布，对含中国制熔炼钢铁的钢材进口加徵25%关税；隔月北京则对加拿大油菜籽进口课徵高达75.8%的关税，加拿大是全球主要油菜籽生产国之一。

近年来，中国也被指控干预加拿大大选。

作为七大工业国集团（G7）成员的加拿大，去年10月底也宣布新计画，致力于降低中国在重要矿产供应链中的主导地位。

● 破冰转折

去年10月底，习近平与卡尼在亚太经济合作会议（APEC）峰会期间会面，为两国关系展现首度缓和迹象。

卡尼当时形容会晤是双边关系「转折点」，并表示他提出包括中国涉干预加国大选等敏感议题，强调「有必要讨论这些问题」，让关系「回归正轨」。

根据加方声明，两国领袖当时讨论包括农业和农产食品（如油菜籽）、海产以及电动车等「敏感议题」。

习近平则告诉卡尼，近期在双方共同努力下，中加关系已「呈现回温并朝正向发展的趋势」。当时习表示，中国愿与加拿大携手，推动双边关系「回到健康正确的轨道上」。

● 靠向中国？

尽管加拿大对华政策多年来强硬，但美国总统川普多变的贸易政策及对盟友的强悍作风，可能促使加拿大政策出现转向。

美加贸易多数产品虽仍旧免关税，但加拿大因两国经济高度连结，在川普时期遭遇全球性钢铁、铝、汽车与木材加徵关税，受冲击尤为严重。

川普也曾因不满加拿大一支引用已故美国前总统雷根（Ronald Reagan）反关税宣传广告，愤而提高对加拿大商品加徵10%关税。

卡尼去年10月提出，要在2035年前将销美以外的出口贸易量翻倍，以降低对美国的依赖。

美国政府数据显示，2024年美加双边贸易额超过9000亿美元。

加拿大也曾因川普去年主张让加国成为美国「第51州」而感到愤怒。

面对加中两国都成为川普关税的主要目标，卡尼与习近平此次预计将尝试缓和两国之间的贸易紧张。

卡尼办公室表示，中国是加拿大第二大贸易伙伴，2024年双边货品贸易总额达1187亿加币（约855亿美元）。