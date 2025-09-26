加拿大与印尼签署历史性自贸协定 大幅削减关税

（法新社蒙特娄26日电） 加拿大与印尼已签署一项双边自由贸易协定，加拿大对其在东南亚最大市场逾95%出口货品将享有关税豁免或降低关税。

多位专家告诉法新社，这项战略性协定是在全球经济动荡、美国保护主义政策加剧的情况下达成。

加拿大总理卡尼（Mark Carney）指出：「这是在正确时机，与正确伙伴达成的正确协定。」

他强调，印尼是「加拿大在东南亚最大的出口市场」。

印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天正式访问渥太华时，称签署这项协定是「历史性时刻」，因为这是首份与东南亚国协（ASEAN）成员国签署的此类协议。

他说：「我很幸运能成为把这份协定带回国内的印尼总统。」

加拿大的出口包括小麦、碳酸钾、木材和大豆。

签署这项「全面经济伙伴关系协定」（CEPA），将让加拿大加强在印太地区的存在，与前总理杜鲁道（Justin Trudeau）政府揭示的战略相符。

这项协定也规定，印尼出口至加拿大货品将享有90%以上关税豁免，有助印尼服装和皮革制品销往这个北美市场。

同时，两国还签署一项国防合作协议，目的在加强军事训练、海上安全、网路防御和维和等领域的合作。（编译：徐睿承）