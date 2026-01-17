加拿大中国达成协议 互降关税、建新战略伙伴关系

afp_tickers

3 分钟

（法新社北京17日电） 加拿大总理卡尼（Mark Carney）与中国国家主席习近平16日在北京举行8年来两国领导人首次会晤，并互降电动车、芥花籽关税、促进观光与能源合作等达成协议。

卡尼盛赞加拿大与中国在建立「新战略伙伴关系」下达成「具划时代意义」协议，为过去几年外交纠纷、报复性逮捕及关税争议翻篇。

卡尼一直致力降低加拿大对主要经贸伙伴及传统盟友美国的依赖，尤其美国总统川普去年回锅后，对加国产品大幅加徵关税。

卡尼在与习近平会谈后的记者会说：「加拿大与中国已经达成一份初步但意义重大的贸易协议，将消除贸易障碍并降低关税。」

根据协议，曾是加拿大芥花籽最大出口市场的中国，预计在3月1日前，将芥花籽产品的关税从现行的84%调降至约15%。

另外，中国也将开放加拿大旅客免签入境。

作为回应，加拿大将给予进口的中国电动车6.1%的关税，进口配额为4万9000辆。

卡尼谈到电动车协议时表示「这是回到双方贸易摩擦之前的水平」。

一向主张不与加拿大谈判贸易并坚称美国不需要邻国产品的川普告诉媒体，卡尼此行争取到协议是「好事」。

川普说：「如果能和中国达成贸易协议，就应该这么做。」

加拿大芥花籽协会主席戴维森（Chris Davison）称这项协议是「重要的里程碑」。

但加拿大全球汽车制造商协会（Global Automakers of Canada）则表达忧虑，表示这项协议固然是为舒缓芥花籽产业压力而展现「善意」，但以低关税允许成千上万辆中国制电动车进入加拿大「恐导致重大市场扭曲」，并可能伤害就业市场。