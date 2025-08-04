加萨战火未歇饥荒蔓延 安理会将召开紧急会议

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（法新社纽约联合国总部3日电） 以色列驻联合国大使今天表示，联合国安全理事会将就加萨人质问题召开紧急会议。在这些人质的命运引发众怒之际，专家说，这个战火连绵的地区正面临饥荒危机。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）扣押的两名人质影片近日曝光，画面中人质骨瘦如柴，引发众怒。以色列驻联合国大使达诺（Danny Danon）随即在社群平台发布声明。

达诺表示，安理会「将于本周二召开紧急特别会议，讨论加萨人质的严峻处境。」

这些人质影片凸显加萨地区灾难性的人道主义危机，联合国专家警告，「饥荒正在当地蔓延」。

以色列严格限制援助物资进入加萨，联合国机构、人道团体与分析人士指出，获准进入的物资经常在混乱情况下遭到掠夺或转卖，难以送达最需要的人手中。

许多绝望的巴勒斯坦平民只能冒着生命危险，寻求透过受控管道发放的救济物资。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早请求红十字国际委员会（ICRC）协助提供粮食给在加萨的人质。

哈玛斯武装部门回应，只有在「对加萨走廊（Gaza Strip）所有地区」广为开放提供粮食和援助物资的「人道走廊」之下，才会允许红十字国际委员会与人质接触。（实习编译：周依恩/核稿：刘文瑜）