加萨掘出以色列人质遗体 哈玛斯武装组织称将移交

（法新社加萨市20日电） 巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」旗下武装团体「艾兹丁・卡萨姆旅」表示，今天将依与以色列达成的停火协议，移交昨天在加萨走廊寻获的一具以色列人质遗体。

艾兹丁・卡萨姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）表示，将于「加萨时间晚间8时（格林威治标准时间17时），移交昨天在加萨走廊（Gaza Strip）掘出的以色列俘虏遗体」。

若此次移交如期进行，将是自10月10日停火生效以来，哈玛斯（Hamas）归还的第13具人质遗体。

一名以色列军官另表示，克瑞沙洛（Kerem Shalom）关卡在关闭一天后，今天已重新开放，好让人道物资进入加萨。

以色列昨天关闭克瑞沙洛关卡，指控哈玛斯违反停火协议。哈玛斯则否认违反协议，反指以色列才是破坏协议的一方。

上周末加萨再起冲突、威胁到美国斡旋达成的脆弱停火协议后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天与美国特使魏科夫（Steve Witkoff）及美国总统川普（Donald Trump）的女婿库许纳（Jared Kushner）会面。

总理办公室发言人贝卓西安（Shosh Bedrosian）表示：「总理尼坦雅胡今天稍早与特使魏科夫及川普总统的女婿库许纳会面，讨论了区域情势发展及最新情况。」

她补充道，美国副总统范斯（JD Vance）伉俪预定近日访问以色列「数天」，「并将与总理会面」。