加萨援助船队遭攻击 联合国呼吁调查

（法新社罗马24日电） 联合国今天呼吁，针对一支加萨援助船队疑似遭到无人机攻击事件展开独立调查；这起事件促使义大利与西班牙出动海军舰艇前往支援。

这支名为「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）的援助船队由51艘船只组成，本月稍早从西班牙巴塞隆纳启航，目标是突破以色列对加萨的封锁，将援助物资送达当地。

船上载有来自各国的和平运动人士，包括瑞典环保人士童贝里（Greta Thunberg）。昨天深夜，船队行经希腊海域时，周围传出逾12次爆炸声，且有「不明物体」掉落甲板造成损害。

联合国人权办公室（UN Human Rights Office）发言人阿尔赫坦（Thameen Al-Kheetan）表示，任何涉及「违规行为」的责任人都应被追究责任，并呼吁进行「独立、公正且彻底」的调查。

以色列外交部发言人马莫斯坦（Oren Marmorstein）对法新社表示，加萨目前为「活跃交战区」，正受到「合法的海上封锁」，并称援助船不应直接驶往加萨。

「如果他们的援助是真诚的，就应将物资运送至邻近的以色列阿什克隆（Ashkelon）港口，再透过非暴力方式转运进入加萨。」

以色列外交部稍后亦在社群平台X补充，船队可选择在「以色列以外的邻近国家任何港口」卸下援助物资，再行转交。

船队组织者强烈谴责这起疑似攻击事件，指控以色列危及逾500名手无寸铁的平民。童贝里在船队的Instagram帐号上表示，这些行动是「恐吓手段」，但「无法阻止我们」。

「我们和平地航行在国际水域。我们没带武器，只运送食物、婴儿奶粉、药品和饮用水。」

主办方表示，有「不明物体」落在甲板上造成损害，并指控以色列「部署爆裂物、燃烧装置，甚至故意释放化学物质于民用船只上」。

义大利已派遣原本部署于东地中海的巡防舰前往护航，该船队中亦有义大利的议员与公民。义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）谴责无人机袭击事件，同时批评船队的行动「危险且不负责任」，强调若由义方接手，援助运送可「在数小时内完成」。