北约讨论格陵兰未来 无立即威胁但北极战略地位升温

afp_tickers

2 分钟

（法新社斯德哥尔摩11日电） 北约欧洲联军部队最高司令格林克维奇在瑞典国防会议表示，联盟成员正就格陵兰的未来进行讨论。他同时补充，虽然目前北约领土「没有立即威胁」，但北极地区的战略重要性正迅速提升。

北大西洋公约组织（NATO）欧洲联军部队最高司令、美国空军上将格林克维奇（Alexus Grynkewich）表示，他不会评论「近期言论的政治层面」，但有关格陵兰的讨论正在北约主要政治决策机构北大西洋理事会（North Atlantic Council）进行。

格林克维奇说：「相关对话仍在布鲁塞尔持续。就我所知，这些都是相当健康的对话。」

格陵兰曾为丹麦殖民地，1953年纳入丹麦王国。1979年格陵兰经公投取得自治权，在2009年正式成为完全自治区，也获得可透过公投宣告独立的权利。民调显示，格陵兰民众强烈反对美国接管。

格林克维奇于会议中表示，「我认为目前对北约领土没有立即威胁。」

但他指出，目前已观察到俄罗斯与中国的船舰在俄国北部海岸、美国阿拉斯加州和加拿大附近共同巡弋。他说，随着全球暖化造成冰层消退，俄中正透过合作，努力获取更多出入北极的机会。