北约：解决格陵兰危机唯一方法是审慎外交

afp_tickers

2 分钟

（法新社瑞士达沃斯21日电） 北大西洋公约组织秘书长吕特今天说，处理格陵兰问题引发的紧张局势必须依赖「审慎外交」。此时美国总统川普总统正前往瑞士达沃斯，推动美国对格陵兰的主张。

吕特（Mark Rutte）在瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛（World Economic Forum）表示：「毫无疑问，当前存在这些紧张情势。我不打算针对此发表评论，但我可以向各位保证，最终唯一能解决的方式就是审慎外交。」

他强调：「请放心，我正在幕后积极处理，但无法公开进行。」

川普推动将格陵兰从丹麦手中接管，已经撼动北约，预计川普将在达沃斯这个瑞士滑雪胜地与吕特会面。

吕特则试图将川普对格陵兰的兴趣，转化为在北约内部针对加强北极安全的更广泛讨论。

他说：「谈到北极，我认为川普的看法没错，北约的其他领袖也没错。我们需要捍卫北极。」

针对格陵兰危机可能导致拥有76年历史北约瓦解的疑虑，吕特予以否认。

他表示：「北约极其重要，不仅对欧洲防卫，对美国防卫亦然。」

「美国要安全，北极安全、大西洋安全和欧洲安全缺一不可。」

吕特也回应川普屡次质疑，欧洲是否会在美国请求时协防美国的说法。

吕特说：「我会告诉他，会的，欧洲会协防美国。」

「我也毫不怀疑美国会向欧洲伸出援手，同样地，我们也会协助美国。」

与吕特一同在达沃斯出席论坛的芬兰总统史塔布（Alexander Stubb）则表示，他相信格陵兰问题终将找到外交解决方案。