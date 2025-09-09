北韩官媒：金正恩视察洲际弹道飞弹引擎测试

（法新社首尔9日电） 北韩国营媒体今天报导，北韩领导人金正恩亲自视察一款为洲际弹道飞弹（ICBM）设计的固体燃料引擎测试。

北韩中央通信社（KCNA）今天以英文稿报导，北韩飞弹管理局（Missile Administration）「于9月8日再次进行高推力固体燃料引擎的地面喷射测试，试验中使用了碳纤维复合材料」。

北韩中央通信社表示：「敬爱的金正恩同志亲自视察了这项重要试验」

根据北韩中央通信社，这次是「第9次地面喷射测试」，同时也是「研发过程中的最后一次」。

北韩中央通讯社引述金正恩的话称，这款新型火箭引擎「预示北韩核子战略力量的扩展与强化将出现重大变化」。

北韩国营媒体发布的照片显示，金正恩透过望远镜观察引擎测试的火焰。另一张照片则呈现测试过程中发出的红色水平火焰。

数天前，金正恩才在北京出席纪念日本于二次大战投降的阅兵，并与中国国家主席习近平及俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）并肩出席。

多年来，北韩持续测试长程飞弹，据信这些飞弹足以打击美国本土。

平壤也已推出固体燃料型飞弹，相较于液体燃料飞弹，固体燃料型更容易机动、隐蔽和迅速发射。