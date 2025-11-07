北韩朝东部外海射弹 韩国军方：飞行约700公里

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔7日电） 北韩今天向东部海域发射一枚疑似弹道飞弹的飞行器，韩国军方指出，飞行距离约700公里。

韩国合同参谋本部表示，北韩于当地时间下午12时35分左右在平安北道大馆郡一带向东部海域发射一枚疑似短程弹道飞弹的飞行器，并朝着咸镜北道吉州郡近海的一座无人岛方向飞行大约700公里。

韩国合同参谋本部提到，初步研判北韩发射的可能是KN-23系列短程弹道飞弹，也不排除为「火星-11戊」极音速飞弹的可能性。

这是北韩今年第6次发射弹道飞弹，也是韩国总统李在明执政后第2次射弹。

日本首相高市早苗稍早表示，北韩发射疑似弹道飞弹的物体，研判落在日本专属经济区（EEZ）的外侧水域，目前未传出受害资讯。

美国总统川普（Donald Trump）大约一周前批准韩国打造核动力潜舰的计画，有分析人士认为，首尔当局建造核动力潜舰的计画可能会引起北韩强烈反应。

北韩研究学者安灿一告诉法新社，「从北韩的角度而言，来自东海（日本海）的突袭可能性会成为焦虑根源」。

安灿一还说：「如果韩国获得核动力潜舰，他们就能进入北韩水域，并先发制人地监控或拦截潜射弹道飞弹等武器。」