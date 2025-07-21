沙烏地阿拉伯的數十億美元能否揭示生命更長久、更健康的秘密？

2018年，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)宣布，計畫成立全球首個致力於開發延長健康壽命療法的基金會。 Illustration: SWI swissinfo.ch / Helen James

從古代帝王煉丹求仙，到今天科技富豪投錢押注，「長生不老」一直是有錢有權者的終極追求。然而，在現代生技界，長壽領域一直是生物技術研究中資金最短缺的方向之一。由於藥物審批過程複雜、失敗風險高，許多製藥巨頭和學術資助機構對此望而卻步。而現在，沙烏地阿拉伯，這個曾因石油而富裕的王國，正為此領域拋出救命稻草。

18 分钟

Jessica Davis Plüss 我报道瑞士制药行业及医疗健康领域，重点关注药品的获取途径、生物医学创新，以及癌症等疾病的影响。 我在旧金山附近长大，主修国际事务，重点研究发展经济学和医疗政策。在2018年加入瑞士资讯之前，我曾是一名自由记者，并从事商业和人权研究工作。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

近十年來，分子生物學家約翰·奧維克斯(Johan Auwerx)一直在努力說服投資人支持他的理論：一種名為「烏洛托品A」(Urolithin A)的天然化合物可能是健康老化的關鍵。這種化合物是由我們腸道中的細菌經由石榴、核桃等食物轉化而來。

2016年，《自然》(Nature)期刊發表了由奧維克斯主導的一項研究。身為洛桑聯邦理工學院(EPFL)能量代謝領域的教授，他發現烏洛托品A能夠刺激粒線體自噬(mitophagy)－這個過程能清除細胞內老化或受損的粒線體，有助於維持年齡增長過程中的肌肉功能。實驗顯示，在每天注射烏洛托品A的情況下，六週之後，老鼠在跑步機上的奔跑速度更快、更遠。接受此治療的線蟲則壽命延長了45%。

儘管奧維克斯獲得了一些科研資助和小額融資，用於進行小規模人體試驗，但他始終難以獲得用於大型臨床試驗所需的數百萬美元。而正是這些試驗，才能為烏洛托品A帶來足夠的科學認可，使其有望成為醫療上的常規藥物。

為什麼要報道這一系列 數百年來人類一直在尋找長壽的秘密。近十年中，隨著老齡科學的重大突破和人工智慧等技術的發展，科學家們相信，我們正站在重大突破的門檻上。這項信念推動了新的「長壽運動」在全球興起，在沙烏地阿拉伯、美國和瑞士等地，各類診所和企業應運而生，提供先進檢測、創新療法，以及令人充滿期待的承諾。 瑞士在追求青春常駐的歷史中扮演著重要角色，早在幾個世紀前，全球各地的人們就慕名前來體驗其溫泉療癒的力量。如今，瑞士的健康診所、科學家、投資人和製藥企業共同推動了長壽領域的發展。然而，這波長壽熱潮是否只是噱頭與行銷包裝下的幻象？我們是否真的能延長壽命？又為何如此渴望做到這一點？ 本文為系列報導的一部分，聚焦長壽趨勢的崛起及瑞士在其中所扮演的角色。完整系列的文章與影片將陸續推出。

「老化研究領域的問題在於，沒人願意投入大筆資金進行嚴謹的臨床試驗，尤其是針對天然產品，」奧維克斯在接受瑞士資訊swissinfo的採訪時表示。「這就造成了大量『似是而非的科學』現象，反過來又損害了該領域的聲譽，使得爭取經費變得更加困難。」

但如今，他和全球眾多長壽領域研究者的科學研究前景，正因一個意想不到的資金來源而出現轉機：沙烏地阿拉伯。2018年，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)宣布將創立全球首個致力於開發延長健康壽命療法的基金會。三年後，「Hevolution基金會」誕生，年度預算高達10億美元(約合人民幣71.7億元)，成為全球第二大老齡科學(geroscience)資助機構。老齡科學是研究老化生物機制的學科。

>> 了解更多有關巴塞爾科學家「長壽突破」的科學研究資訊：

相关内容

相关内容 “长寿药”雷帕霉素背后的瑞士科学家 此内容发布于 30多年前巴塞尔大学科学家迈克尔·霍尔发现了TOR基因，为抗癌药物研发奠定基础，这一发现已成为长寿研究的关键突破。尽管远离媒体喧嚣，霍尔的研究正悄然推动“延缓衰老”的科学革命。 更多阅览 “长寿药”雷帕霉素背后的瑞士科学家

截至2025年初，這家總部位於利雅德(Riyadh)的基金會已經向全球250位科學家發放了共計4億美元的資助、合作資金和投資，其執行團隊和科學委員會成員包括多位世界頂尖的老齡科學家和生物技術企業家。

其中，瑞士的研究人員和公司也是受益者之一。該基金會對四家新創公司的首輪投資中，就包括總部位於洛桑的Vandria公司。該公司正基於奧維克斯關於粒線體自噬的研究，開發與年齡相關疾病的治療方法。Vandria獲得了來自Hevolution、Dolby Family Ventures和ND Capital的投資，在A輪融資中籌得3’070萬美元。

奧維克斯參與的另一家公司Timeline，主打烏洛托品A補充劑產品，目前是「XPRIZE健康壽命獎」40家半決賽入圍企業之一。該獎項是一項為期七年的全球競賽，旨在開發新型療法，改善50至80歲人群的肌肉、認知和免疫功能，使其至少恢復到相當於年輕10歲的水平。Hevolution基金會是該計畫的最大單一資助方，出資4’000萬美元，佔總獎金1.01億美元的近四成。

「老化是人類生物學領域的氣候變遷危機，」Hevolution基金會首席投資長威廉·格林(William Greene)表示。他是一位在美國接受醫療教育的醫生兼企業家。 「「我們的壽命越來越長，但卻未必更健康。事實上，隨著壽命延長，我們帶病生存、遭受慢性疾病困擾的年限也在加快增長、持續拉長。」

由於缺乏將衰老生物學的研究成果商業化的資金支持，格林指出：「在這個世界上，任何想要創造真正影響力的人，都可以在長壽科學領域實現這一目標。」

彌補資金缺口

沙烏地阿拉伯在長壽研究領域嶄露頭角，成為重要參與者，這是該國推動經濟擺脫對化石燃料依賴、實現多元化發展的更大計劃的一部分。

2016年，作為全球第二大產油國的沙烏地阿拉伯啟動了「2030願景」計劃，旨在將該國打造成醫療保健、可再生能源、科技乃至體育等多個領域的全球領導者。

在這願景下，儘管沙烏地阿拉伯在製藥業沒有相關經驗，但仍立下目標：到2030年成為中東地區領先的生物技術中心，並在2040年躋身全球前列。雖然在癌症研究等領域，美國和歐洲已遙遙領先，沙烏地阿拉伯面臨不小挑戰，但對於資金極度短缺的長壽研究來說，情況就大不相同。

作為全球最大的公共老化研究資助機構，美國國家老齡研究所(NIA)的預算已從2016年的16億美元增加到2024年的44億美元，幾乎翻了兩番。然而，其中26億美元用於阿茲海默症及其他神經科學研究，基礎老化生物學僅獲得4億美元。這些數字與該研究所的資助機構——美國國家衛生研究院(NIH)總額高達470億美元的年度預算相比，顯得微不足道。

>> 了解瑞士製藥大廠諾華如何投資老化研究：

相关内容

相关内容 诺华盯上老年人生意，老年病成药企争夺新高地 此内容发布于 瑞士制药巨头诺华公司(Novartis)正重返方兴未艾的老年病研究领域，瞄准的是老龄化社会中增长最快、回报潜力最大的赛道之一：帮助老年人保持健康、延缓衰老，并希望由此打造出下一款重磅“明星药”。 更多阅览 诺华盯上老年人生意，老年病成药企争夺新高地

儘管瑞士政府曾支持多個老化研究項目，但該領域尚未被納入「國家研究能力中心」(NCCR)的計畫支持。該計畫是聯邦層級用來加強國家重點戰略研究的主要資助機制。

長壽領域也開始吸引私人投資。根據產業投資平台Longevity Technology發布的最新年度報告，2024年，致力於延長健康壽命或基於衰老生物機制開發藥物的公司共獲得了84.9億美元融資，相較於2023年331筆交易共籌得的38.2億美元，翻了一倍還多。然而，與生技領域整體約900億美元的融資規模相比，這仍然只是九牛一毛。

外部内容

長壽研究的困境

資金投入乏力的原因有很多。其中之一是衰老本身的複雜性。多家企業和由億萬富翁支持的新創公司曾試圖開發抗衰老藥物和治療方法，但都未能取得理想成果。

「想法越激進，越難吸引投資人加入。」瑞士企業家馬克·貝爾內格(Marc P. Bernegger)表示。他是長壽產品投資公司Maximon的共同創辦人，該公司每年在瑞士山間度假勝地格施塔德(Gstaad)舉辦一次長壽投資者大會。

另一個原因是在全球最大的藥品市場——美國，尚不存在針對抗衰老藥物的監管審批路徑，因為「老化」並不被界定為一種可治療的疾病。這意味著此類產品無法透過醫療保險或公共醫療體系報銷，難以實現數十億美元級的銷售規模，也難以帶來可觀的投資回報。

「監管架構非常明確：要在這個領域證明任何療效，必須有具體的疾病指徵，並配套完整的臨床試驗設計。」長壽風險投資基金LongeVC的創始合夥人謝爾蓋·雅基莫夫(Sergey Jakimov)表示。「很多人曾投資於諸如’治愈衰老’這類光鮮的理念。這個構想很好，但不符合風險投資的實際邏輯。」

>> 了解瑞士長壽診所的興起：

相关内容

相关内容 传说中的瑞士长寿疗养院，到底在卖什么？ 此内容发布于 自古以来，人们一直在寻找长生不老药，而瑞士在其中扮演着重要角色。虽然科学家们还没有找到神奇的配方，但在这个阿尔卑斯山国家，关于延缓衰老、健康长寿的疗法、药片和各类小工具却在蓬勃发展。随着全球老龄化加速，“健康老去”已成为各国共同的命题。 更多阅览 传说中的瑞士长寿疗养院，到底在卖什么？

這也促使許多從事長壽研究的科學家將重心轉向尋找治療特定年齡相關疾病的新化合物，因為這些領域的獲利前景更為明確。

歡迎這位「新玩家」？

尽管沙特资金在多个领域受到欢迎，但也并非没有反对声音。人权观察等组织就对该国存在侵犯人权、打压新闻自由以及限制言论自由的问题表达了担忧。

多位接受瑞士资讯swissinfo采访的人士表示，他们认同上述关切，并在与Hevolution基金会合作前已将这些问题纳入考量。

“我们确实讨论过资金来源问题，但其实很多(风险投资)基金，我们也并不清楚其有限合伙人是谁、资金来自何处。”Vandria公司首席执行官克劳斯·杜吉(Klaus Dugi)表示，“我们希望将获得的资金用于解决尚未满足的医疗需求，帮助患者改善生活质量。”

虽然Hevolution基金会最初采取了高调运作方式，但过去几个月来基本保持沉默。其官方网站上最新的一次资助申请通知，发布于2024年10月。

就在本文发布前，知情人士向瑞士资讯swissinfo透露，Hevolution基金会正经历内部调整，这可能会影响资金的拨付。该基金会发言人在邮件回复中表示，当前正处于“内部预算编制流程中”，并承认“这一时机的确可能对依赖我们支持的人士带来一些困难”。他补充说：“我们正在尽最大努力加快推进。”儘管沙烏地阿拉伯資金在多個領域受到歡迎，但並非沒有反對聲音。人權觀察等組織就對該國存在侵犯人權、打壓新聞自由以及限制言論自由的問題表達了擔憂。

多位接受瑞士資訊swissinfo採訪的人士表示，他們認同上述關切，並在與Hevolution基金會合作前已將這些問題納入考量。

「我們確實討論過資金來源問題，但其實很多(風險投資)基金，我們也不清楚其有限合夥人是誰、資金來自何處。」Vandria公司首席執行官克勞斯·杜吉(Klaus Dugi)表示，「我們希望將獲得的資金用於解決尚未滿足的醫療需求，幫助患者改善生活質量。」

雖然Hevolution基金會最初採取了高調運作方式，但過去幾個月來基本上保持沉默。其官方網站上最新的資助申請通知，發佈於2024年10月。

就在本文發布前，知情人士向瑞士資訊swissinfo透露，Hevolution基金會正經歷內部調整，可能會影響資金的撥付。該基金會發言人在郵件回覆中表示，目前正處於「內部預算編制流程中」，並承認「這一時機的確可能對依賴我們支持的人士帶來一些困難」。他補充說：「我們正在盡最大努力加快推進。」

相关内容

相关内容 瑞士如何成为“长寿圣地” 此内容发布于 几个世纪以来，来自世界各地的人们纷纷前往瑞士，寻找青春永驻的秘诀。那么，这个阿尔卑斯山中的小国是如何变成渴望长寿的人的圣地的呢？ 更多阅览 瑞士如何成为“长寿圣地”

發言人稱，這是基金會「年度內部治理與行政流程」的一部分。不過，部分知情人士認為，資助審批與撥款延遲，可能與美國生物醫學研究資金體系的動盪有關。美國總統川普(Donald Trump)已大幅削減美國國家衛生研究院預算，影響了數千個研究項目，其中包括許多老齡研究。

Hevolution基金會曾向多家同時獲得美國國家衛生研究院資助的美國機構提供資金支持，其中包括巴克老齡研究所(Buck Institute for Research on Aging)和阿爾伯特·愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)。

如果該基金會在做出如此多承諾後選擇撤資，將可能對長壽研究領域造成嚴重打擊。

「衰老領域的項目往往一開始聲勢浩大，最後卻無疾而終，」奧維克斯表示，「我真心希望這一次不會重蹈覆轍。」

(編輯：Nerys Avery/vm/ts，編譯自英文：樊樺/gj，繁體校對：盧品妤)