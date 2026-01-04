卡拉卡斯爆炸频传 委内瑞拉民众面对不安气氛

（法新社卡拉卡斯3日电） 委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天弥漫着爆炸后的烟硝味，在美国夜间突袭、强人马杜洛（Nicolas Maduro）倒台后，如今前景充满不确定性。

袭击约在当地时间凌晨2时开始，数十起爆炸最初还有人以为是烟火。

冲击波令窗户嘎嘎作响，居民纷纷跑到阳台与露台上查看情况，军机则在空中低空掠过。

市区多处升起浓烟，城市很快被浓雾般的烟雾笼罩。

目击者指出，包括拉圭拉（La Guaira）、卡拉卡斯的机场和港口、西部的马拉凯（Maracay）以及东部的伊格罗特（Higuerote）均传出爆炸声响。

美国发动袭击之后，委内瑞拉人很快得知长年执政的领导人马杜洛已被押送离境，被带至纽约受审。

在卡拉卡斯，数百名支持者聚集，要求美方释出他们领袖的下落的消息。在临时搭建的舞台上，响起「马杜洛万岁」的口号，扩音器播放着革命歌曲。

54岁的大学教授布里斯诺（Katia Briceno）出面抗议她所谓的美国「野蛮行径」。她对法新社说：「怎么会有外国政府闯入我们国家，把总统抓走？这太荒谬了！」

除了抗议民众外，没有太多委内瑞拉民众上街，平时热闹的大街仅偶有车辆经过，气氛诡异。

有些胆子大一点敢出门的人，则是面对着全副武装、身穿黑衣、持着长枪的特工在市中心巡逻的压力。

美国袭击过后数小时，委内瑞拉许多商店关门，仅少数商家让顾客分批入内，店外已排起长长的队伍。

爆炸造成的损害多集中于军事设施，现场可见车辆被子弹射穿，还有些车体冒烟烧焦。

对卡拉卡斯居民而言，如今前景充满不确定性。