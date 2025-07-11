卢比欧、拉夫罗夫就乌战对话 俄方献策美方审慎评估

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（法新社基辅10日电） 在华府批评莫斯科缺乏「弹性」之际，美俄双方表示，美国国务卿卢比欧与俄罗斯外交部长拉夫罗夫今天会面，就乌克兰战争进行「坦诚」对话。

卢比欧（Marco Rubio）指出，拉夫罗夫（Sergei Lavrov）分享解决俄乌冲突的新想法。卢比欧承诺将向总统川普汇报，但对取得突破的可能性轻描淡写带过。

美俄外长会面前数小时，莫斯科已连续两晚猛烈轰炸基辅，联合国表示遭俄军攻击的罹难者人数攀升至3年来最高。

川普本周指责俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在乌克兰议题上「胡说八道」。值得一提的是，川普曾促使交战的俄乌3年以来首度展开谈判。

尽管与蒲亭多次通话，但川普促成停火的努力仍未能从克里姆林宫争取到任何让步。

卢比欧告诉记者，拉夫罗夫针对俄乌冲突提出「新」想法，但未透露细节。

卢比欧说：「这不是什么新方法，而是一个新想法或新概念，我会带回去与总统讨论。」

他还说，这不是能「自动带来和平」的方案，「但有可能为一条道路打开大门」。

卢比欧表示：「我附和总统所说的话，对于缺乏进展感到失望又沮丧。」他还批评莫斯科欠缺「弹性」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）回应法新社提问时表示，美国将运送更多武器给基辅，他已经掌握武器运抵的「具体日期」。

英法领导人同时宣布，他们已准备好在俄乌停火后，在乌克兰部署维和部队。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）说，他已与川普通话，并与「盟友紧密合作，确保乌克兰获得所需援助」。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）