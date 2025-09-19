The Swiss voice in the world since 1935

印尼中巴布亚6.1浅层地震 暂未传伤亡

（法新社雅加达19日电） 美国地质调查所（USGS）通报，印尼中巴布亚省（Central Papua Province）今天发生规模6.1浅层地震，暂时幸未传出人员伤亡。

美国地质调查所表示，地震震央位于中巴布亚省纳比雷镇（Nabire）以南28公里处。中巴布亚省位于印尼所属的太平洋大岛西半部，该岛东半部为巴布亚纽几内亚。

印尼国家灾害应变总署（National Disaster Mitigation Agency）发言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，这起地震损坏数个公共设施，但目前并未传出人员伤亡。

穆哈里透过声明表示：「初步监测回报，一座机场的玻璃碎裂、一处县长办公室的天花板塌陷、一座桥梁受损，电力与电信网络也已中断。」

地震惊醒了当地居民，人们立即冲到户外避难。

美国地质调查所测报地震规模为6.1，震源深度10公里。印尼气象气候暨地球物理局（BMKG）先前测报的规模为6.6，震源深度24公里，后将规模下修为6.5。

印尼气象气候暨地球物理局的地震与海啸减灾部门主管达尤诺（Daryono）在社群平台X上表示，截至雅加达时间上午7时30分，已记录到50起余震，最大规模为5.1。

