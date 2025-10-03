The Swiss voice in the world since 1935

印尼暂停TikTok营运许可

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社雅加达3日电） 印尼通讯与数位事务部（Komdigi）表示，今天勒令暂停短影音平台TikTok的经营许可执照，原因是该平台婉拒提供与近期反政府示威抗议影片相关的数据。

印尼通讯与数位事务部指出，TikTok未能就8月反政府示威事件，提供与直播功能相关的足够数据，因此已「暂停」这个应用程式（App）的营运许可。

该部门官员萨巴（Alexander Sabar）发表声明说：「这项措施展现政府的强硬态度，因为TikTok仅提供部分数据。」

印尼当局要求TikTok提供与流量和其他与直播活动有关的资料，以调查部分帐号是否涉及网路赌博等「疑似非法获利」行为。

通讯与数位事务部指出，TikTok接获要求在9月23日截止日前提交所需资料，但该平台并未配合办理。TikTok强调尊重营运所在地的法规。

TikTok发言人表示，公司正与有关部门密切合作，「同时持续以保护用户隐私为前提，确保平台为印尼社群提供安全与负责任的网路体验」。截至今天晚间，TikTok的直播功能仍可以使用。

TikTok由中国母公司字节跳动（ByteDance）持有，印尼则是仅次于美国的第二大市场，当地用户超过1亿人。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
10
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
27
24 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团