印尼暂停TikTok营运许可

2 分钟

（法新社雅加达3日电） 印尼通讯与数位事务部（Komdigi）表示，今天勒令暂停短影音平台TikTok的经营许可执照，原因是该平台婉拒提供与近期反政府示威抗议影片相关的数据。

印尼通讯与数位事务部指出，TikTok未能就8月反政府示威事件，提供与直播功能相关的足够数据，因此已「暂停」这个应用程式（App）的营运许可。

该部门官员萨巴（Alexander Sabar）发表声明说：「这项措施展现政府的强硬态度，因为TikTok仅提供部分数据。」

印尼当局要求TikTok提供与流量和其他与直播活动有关的资料，以调查部分帐号是否涉及网路赌博等「疑似非法获利」行为。

通讯与数位事务部指出，TikTok接获要求在9月23日截止日前提交所需资料，但该平台并未配合办理。TikTok强调尊重营运所在地的法规。

TikTok发言人表示，公司正与有关部门密切合作，「同时持续以保护用户隐私为前提，确保平台为印尼社群提供安全与负责任的网路体验」。截至今天晚间，TikTok的直播功能仍可以使用。

TikTok由中国母公司字节跳动（ByteDance）持有，印尼则是仅次于美国的第二大市场，当地用户超过1亿人。