印尼示威延烧 人权团体：接获通报计20人失踪

3 分钟

（法新社雅加达2日电） 印尼一波示威浪潮正在全国蔓延。一个人权团体指出，根据接获的通报，截至目前有20人失踪。

这一波激烈抗争源自于对国会议员享有丰厚福利的怒火，示威群众现在也将矛头扩及对警方的不满，并且因一位年轻机车外送员命丧警察单位之手的画面在网路上散播而加剧。

失踪者与暴力受害者委员会（KontraS）指出，截至昨天已收到23起失踪通报。该委员会在声明中表示：「经过搜寻及查证程序后，目前仍有20人下落不明。」

KontraS表示，这20人据报分别在爪哇岛（Java Island）的万隆（Bandung）、德博（Depok），以及大雅加达首都区的中雅加达、东雅加达和北雅加达行政区失踪，其中一起通报的失踪地点不详。

国家警察没有立即回应法新社的置评请求。根据国家通讯社安塔拉（Antara）报导，警方表示，自8月25日以来，雅加达已有1240人被捕。

尽管外界预期今天国会外将有更大规模抗议行动，但自军方进驻首都以来，现场群众人数已大幅缩减，并未出现大规模集结。

抗议浪潮席卷多座城市。在万隆，抗议者向省议会大楼投掷汽油弹，警方则在夜间对封锁道路的「涉嫌滋事分子」发射催泪弹。

西爪哇省警方发言人亨德拉（Hendra Rochman）今天在声明中表示，警方与一批试图招引他们进入万隆伊斯兰大学校园并「挑起冲突」的抗议人士爆发冲突。

苏门答腊岛（Sumatra Island）的巨港（Palembang）也有数千人进行集会，婆罗洲（Borneo）的班加马市（ Banjarmasin）、爪哇的日惹（Yogyakarta）、苏拉威西岛（Sulawesi）的锡江（Makassar）等地则分别有数百人聚集。

在苏拉威西的哥罗塔洛��（Gorontalo），示威者与警方冲突，遭到以催泪弹及水炮对付。