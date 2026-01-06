东方三贤士变国王

东方三贤士为圣婴耶稣带来了丰厚的礼物。约 1220年埃斯库里亚尔黄金法典中的插图。 Badische Landesbibliothek

在所有耶稣诞生的场景中，都必然有三位朝拜者的身影，他们也是许多习俗和传统的起源。这里讲讲东方三贤士(亦作三博士或三王)故事的由来。

在圣诞节耶稣诞生场景(又称马槽圣景)中，总有三个人物最后出现：三位贤士，卡斯帕(Gaspard)、梅尔基奥尔(Melchior)和巴尔塔扎(Balthazar)。他们循着伯利恒之星的指引，将礼物-黄金、乳香和没药(又称末药， 即阿比西尼亚没药树的树脂)-带给耶稣。他们在1月6日抵达目的地，而这也就是圣诞节结束之时。

这三位尊贵访客的身份和历史值得我们好好探究。他们并不总是被称为国王，有时也被描述为智者、魔术师，甚至是圣贤。几个世纪以来，人们对他们的称呼也随着时代变迁而不断演变，直至今日。

圣经中最早提到“东方三博士”的是在《马太福音》的一段经文中。这段经文提到，东方三博士前来朝拜“犹太人之王”的降生。

“希律王在位的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。”

(马太福音 2:1-2)

希腊原文使用了“magoy”一词，可以翻译为“贤士、博士、智士”。当时，这个词用来指代波斯祭司，人们认为他们能够解梦、看懂预兆，还能通过星象预测未来。意大利语中也有这个初始称谓”Re Magi”，义指“三国王”。.

另一个关键要素：东方三贤士献给婴孩耶稣的礼物。《马太福音》中的另一段经文告诉我们：

“他们进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿出黄金、乳香、没药，作为礼物献给他。 ”

(马太福音2:11 )

拉文纳圣阿波利纳尔新大教堂中的这幅马赛克壁画展示了三位国王身着织锦面料和系带长裤的伊朗王室传统服装。他们满载着礼物，匆匆赶往耶路撒冷，”犹太人之王 “正在那里等待着他们。 Wikimedia / Ruge

这个传说起源于公元4世纪。但我们是如何从普通的三贤士演变成如今的东方三王的呢？这一演变部分源于他们所献礼物的性质。《圣经》其他章节中将黄金和乳香描述为皇家礼物，因此人们很快就把三贤士视作国王了。

数字“三”也至关重要。首先，马太福音中提到了三件礼物：因此，智者人数为三，每人携带一件物品。此外，数字三不仅象征着圣父、圣子和圣灵的三位一体，也代表着基督教的三大美德：信、望、爱。

后来，人们又赋予东方三王其他象征意义，尤其在他们的出身上-他们的衣着、肤色和年龄分别代表了当时已知的三大洲：非洲、亚洲和欧洲。自16世纪初以来，基督教一直认为，这三位全人类代表的出现，反映了全世界渴望前来朝拜耶稣的意愿。

三国王中最年长的一位将一个装满黄金的盒子递给了耶稣，并将他的王冠放在了新生儿的脚下。在这幅1493年的祭坛画中，三王分别代表非洲、亚洲和欧洲三大洲。 Musée national suisse

在中世纪，东方三王不仅催生了一种由圣物依托的名副其实的崇拜，还衍生出许多习俗，一些流传至今。其中就包括星歌者(Chanteurs à l’étoile/Sternsinger)，他们在主显节(Épiphanie，又作三王节，主要在天主教地区庆祝)当天挨家挨户地在每扇门上刻下祝福语。

“星歌者”挨家挨户走访信众家庭，约1975年。 ETH-Bibliothek Zürich

在瑞士，一种名为“国王饼”（galette des rois）的古老习俗几乎失传，直到20世纪50年代，在瑞士手工面包师、糕点师和糖果师协会的大规模广告宣传下才得以复兴。这种饼里藏着一颗国王形状的豆子。16世纪时，饼里藏的还只是一颗普通的豆子，而如今的国王饼里则藏着一个小小的塑料国王人偶，谁找到它，就能当一天的国王或王后。

如今，人们都热切期盼着姗姗来迟的三王出现在圣诞场景中。圣诞场景在18世纪开始出现在中产阶级家庭中。如今的圣诞场景中少不了三王的身影，但他们的形象和风格则因地区而异。

以前 下一个 在这个20世纪菲律宾的耶稣诞生场景中，三贤士身着华丽的服饰。 Musée national suisse 在这个1970年的秘鲁耶稣诞生场景中，三贤士脖子细长，这是在向当地重要文化元素-羊驼致敬。 Musée national suisse 图片1

图片2

关于作者 Alexander Rechsteiner曾攻读英语和政治学专业，现任苏黎世国家博物馆市场营销与传媒部负责人。

