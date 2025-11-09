泰国王太后诗丽吉：瑞士是她爱情开始的地方

一名泰国国民手捧诗丽吉的肖像，以表对王太后的哀悼之情。 EPA/RUNGROJ YONGRIT



瑞士洛桑是诗丽吉与后来成为泰国国王的普密蓬订婚的地方。这位不久前辞世的泰国王太后曾在那里的一所寄宿学校就读，她的第一个孩子也在那里出生。1960年至1961年间，王室夫妇定居于拉沃地区，并以此为圆心游遍欧洲各地。

泰国诗丽吉王太后，已故前国王普密蓬的遗孀、现任国王拉玛十世的母亲于2025年10月与世长辞。曼谷及全国各地随处可见她的肖像被鲜花和蜡烛环绕-泰国于10月25日开始为期一年的全国哀悼期。

泰王国举国哀悼“国母”逝世。她和丈夫统治这个6500万人口的国家长达七十年之久，创造了在位时间最长的纪录。

10月24日，因中风在曼谷住院治疗的王太后在朱拉隆功国王纪念医院去世，享年93岁。该医院以这对夫妇共同祖先的名字命名。诗丽吉与普密蓬是表亲：诗丽吉的爷爷和普密蓬的父亲是同父异母的兄弟，两人均是拉玛五世国王的儿子。

1948年巴黎相遇

普密蓬自5岁起就生活在洛桑。1948年，21岁的他在巴黎遇见了当时年仅16岁的诗丽吉。她的父亲庄他武里亲王二世时任泰国驻欧大使。他有两个待嫁女儿，诗丽吉就是其中之一。

诗丽吉那时在学习古典音乐和法语。普密蓬鼓励她在洛桑的私立学校Riante-Rive学院完成学业。之后，两人于1949年夏天在洛桑郊区Pully订婚-普密蓬的母亲和姐姐都在那里居住。

两位年轻人的婚礼于1950年4月28日在曼谷举行。1950年5月5日，普密蓬加冕，成为拉玛九世，诗丽吉也随之成为王后。

瑞士法语地区杂志《 l’Illustré 》1951年11月刊的封面，报道了王室夫妇离开瑞士的消息。 L’Illustré

后来，这位极具镜头感的王后登上了所有时尚杂志的封面。她成为时装设计师皮埃尔·巴尔曼(Pierre Balmain)的缪斯女神。她的国王丈夫-被称为“摄影之王”的普密蓬-也把她视作最钟爱的绘画和摄影模特。

1950年重返瑞士

婚礼和加冕典礼三个月后，普密蓬返回洛桑完成法学学业。这对年轻夫妇居住在Pully市的瓦达娜别墅(Villa Vadhana)，这座宅邸以国王的祖母-拉玛七世的遗孀命名。

1951年11月，年轻的国王普密蓬完成学业后，乘夜班火车前往热那亚，再转乘蒸汽船返回泰王国首都。当时瑞士家庭杂志《L’Illustré》以“别了，瑞士！”为题，在封面刊登了相关报道。

在返回曼谷之前，诗丽吉王后于1951年4月5日在洛桑的Montchoisi医院诞下长女乌汶叻公主。

她后来还生育了三名子女，分别是：哇集拉隆功王子-即现拉玛十世国王、诗琳通公主和朱拉蓬公主。他们均出生于曼谷。

泰国国王普密蓬与王后诗丽吉携女儿乌汶叻(1951年4月5日出生于瑞士洛桑)在洛桑的住所合影。 KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

1956年出任摄政王

结婚六年后，1956年秋天，普密蓬国王必须履行僧侣义务。在泰国，所有年轻的佛教徒都必须这样做。普密蓬赤着脚、剃光头、身穿橙色袈裟在泰国首都的街道上乞讨食物，并在寺院过着僧侣生活。在此期间，王后就承担起摄政王的职责，全身心投入新的王室事务。

诗丽吉对王国的忠诚赢得了臣民深厚的爱戴。二十年后，泰国政府将王后的生日8月12日定为母亲节，以表彰诗丽吉对王国的贡献。另外，诗丽吉王后还是泰国红十字会主席，积极投身慈善工作。

1960年拉沃的葡萄园

1960年7月15日，王室一家搭乘泛美航空的波音707飞机抵达日内瓦。这对夫妇带着四个孩子入住了沃州Puidoux镇的弗隆泽利别墅(Flonzaley)，随行约五十人则下榻酒店。此行并非度假，而是对欧洲各国首都的访问之旅。

国王和王后与各国元首会面。首先在伦敦会见了伊丽莎白女王，随后接连拜访了丹麦国王、挪威国王以及比利时国王博杜安-夫妇二人与这位国王用法语交谈-正如他们在凡尔赛与戴高乐将军会面时那样。接下来，他们还拜访了荷兰的朱莉安娜女王、马德里的佛朗哥将军，甚至还同梵蒂冈的教皇若望二十三世进行了会晤。

为准备盛装礼服，诗丽吉王后特邀时装设计师皮埃尔·巴尔曼来到拉沃地区。随行的还有《巴黎竞赛》杂志(Paris-Match)的记者，这对备受瞩目的君主夫妇成为该杂志的封面人物。

诗丽吉一向有最昂贵的珠宝加身。泰国王室拥有曼谷三分之一的土地，虽然富可敌国，但既没有游艇，也没有私人飞机：王室夫妇此行乘坐的是民航客机！

访问联邦大厦

这一天，沃州安全警察严阵以待：1960年8月29日，瑞士首都伯尔尼的联邦大厦迎来了身着礼服的泰王夫妇。联邦主席马克斯·佩蒂皮埃尔(Max Petitpierre)表示：两国虽然风土人情迥异，”却因对自由的热爱而团结在一起”。

1960年8月底，在瑞士进行国事访问期间，瑞士联邦委员马克斯·佩蒂皮埃(右)与泰国王室夫妇普密蓬(中)和诗丽吉(左)在伯尔尼联邦大厦前合影。 KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

泰王夫妇另外参观了瑞士商品交易所，据当地一家日报报道，“诗丽吉王后对家用电器和洗衣机表现出特别的兴趣”！

在阿尔卑斯山度过圣诞节后，王室于1961年1月17日离开瑞士，飞往曼谷。此后，这对夫妇仅于1964年10月为参观洛桑国家博览会重返瑞士一次。直至2017年逝世，普密蓬国王再未踏足这片童年故土。“那里我们曾经和其他孩子一样都是‘小瑞士人’，过着普通人的简单生活。”

根据官方礼仪规定，诗丽吉的遗体将于2026年10月，即王后逝世一年后，在曼谷市中心的一座檀香木火葬台上火化，以示灵魂升天。火化仪式举行之前，政府成员和公务员需身着黑衣。游客也需在90天内尊重一定的着装及行为准则。

(编辑：Pauline Turuban，编译自法语：郭倢/dh)

