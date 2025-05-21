历经3年紧张协商 世卫通过全球防疫大流行公约

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（法新社日内瓦20日电） 世界卫生组织成员国今天就未来应对健康危机的举措通过一项具里程碑意义的「大流行公约」（Pandemic Agreement），该协议历经3年多谈判，源于COVID-19疫情所带来的冲击。

这份协议目的是要在未来任何流行疫情期间，藉由改善全球协调、监测工作及疫苗取得，来避免如同COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间所出现杂乱无章、国际大乱的窘境。

COVID-19疫情造成全球数百万人病故，重创全球经济，并使各国医疗体系瘫痪。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日内瓦举行的这场决策年度大会上表示：「藉由这份协议，我们会比历史上任何时代都更能妥善应对疫情。」

协议文本在经过数轮紧张协商后，上个月达成共识定稿。

谭德塞透过声明表示：「由于成员国的领导力、合作精神与承诺，促成这项历史性世卫大流行公约的通过，世界如今变得更加安全。」

他补充表示：「这份协议是公共卫生、科学和多边行动的胜利，能确保我们全体都能更有效保护世界免受未来疫情威胁…公民、社会和经济体绝不能再次暴露于如COVID-19疫情期间般的灾难风险之下。」