反对川普接管格陵兰 数千人哥本哈根走上街头

afp_tickers

3 分钟

（法新社哥本哈根17日电） 数千名民众今天走上丹麦首都街头，抗议美国总统川普（Donald Trump）企图接管格陵兰。另外，格陵兰首府努克也预定稍晚举行活动，抗议美国「非法掌控格陵兰计画」。

这一波抗议活动源于美国总统川普昨天警告，他可能对反对其接管格陵兰计画的国家「徵收关税」。格陵兰是丹麦的自治领地。

同时，来自美国国会的跨党派代表团也正在哥本哈根访问，代表团明确表达许多美国人反对川普政府武力恫吓的做法。

挥舞着丹麦及格陵兰国旗的群众，在哥本哈根市政厅外形成一片红白人海，他们高喊Kalaallit Nunaat！，这是格陵兰语中格陵兰岛的名称。

数以千计的民众在社群媒体上表示，打算参加由格陵兰团体在哥本哈根、阿胡斯（Aarhus）、阿尔堡（Aalborg）、奥登斯（Odense）及格陵兰首都努克（Nuuk）发起的游行与集会。

在丹麦的格陵兰民间组织Uagut在网站表示：「这次行动用来发出明确且一致的讯息，要求尊重格陵兰民主与基本人权。」

主办单位指出，格陵兰首都努克也预定于下午4时举行呼应行动，抗议美国「非法掌控格陵兰计画」。示威者将手持格陵兰国旗前往美国领事馆。

在哥本哈根的抗议活动自中午12时展开，预计途中将停留哥本哈根的美国大使馆外。

Uagut主席芮德玛契 （Julie Rademacher）发表声明呼吁团结，她说：「近期发生的事件给格陵兰岛以及身处格陵兰岛和丹麦的格陵兰人带来了压力。」

她说：「当紧张局势升温、人们陷入惊慌状态时，我们不仅无法解决问题，反而可能造成更多困难。我们呼吁无论身处格陵兰或丹麦的格陵兰人要团结一致。」