叙利亚军方称夺回阿勒坡遭库德族控制区

（法新社叙利亚阿勒坡10日电） 叙利亚军方今天表示，已在第2大城阿勒坡（Aleppo）的希克马述区（Sheikh Maqsud）完成「安全扫荡」。但与军方在这区对抗的库德族武装势力否认失去对当地的控制权。

叙利亚当局昨天清晨宣布一个停火时间段，让希克马述区的库德族武装分子自行撤离，但遭到拒绝；于是政府军扬言恢复对当地军事目标的打击，并于昨天深夜开始行动。

希克马述区是阿勒坡最后1个仍受库德族掌控的区域。根据数名驻阿勒坡的法新社记者回报，当地枪声持续到今天上午。

叙利亚政府军今天宣布「已完成希克马述区的全面安全扫荡」，但鉴于当地仍有库德族部队，因此呼吁居民留在家中。

1名叙利亚军方消息人士还告诉官方通讯社叙利亚新闻社（SANA），有「数名叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces，SDF）成员」遭到逮捕。这个组织是叙利亚库德族带领。

但库德族部队表示，叙利亚政府宣称已控制希克马述区绝大部分的说法「不实且具误导性」，他们是与「政府民兵」发生巷战。

这是叙利亚原本长期领导人阿塞德（Bashar al-Assad）2024年12月遭到推翻后，新的伊斯兰主义政权上台以来爆发过最激烈的武装冲突之一，凸显这个国家的统一之路面临的艰难挑战。

事实上自治的叙利亚库德族政府和军队在融入新政府的努力陷入停滞后，阿勒坡6日开始爆发冲突。据双方数据，至少已有21名平民丧生、数万人逃离阿勒坡。