叙利亚前圣战士总统夏拉 会见川普谈双边关系

（法新社华盛顿10日电） 叙利亚总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天在白宫与美国总统川普举行历史性会谈。

夏拉曾是美国悬赏1000万美元捉拿的圣战士（jihadist），他领导的武装反对势力去年底推翻长期执政的阿塞德（Bashar al-Assad）。如今，夏拉成为1946年叙利亚独立以来，首名访问白宫的叙利亚领袖。

夏拉领导的「沙姆解放组织」（HTS）过去曾与盖达组织有关，但华盛顿7月已将其自恐怖组织名单中移除。

川普一向喜欢面对镜头，不过这次会谈是闭门进行，媒体并未在场。据称两国总统讨论叙利亚与美国之间的双边关系，还讨论一连串共同关心的区域与国际问题。

叙利亚总统府也发布夏拉与川普在白宫椭圆形办公室「坚毅书桌」（Resolute desk）旁的握手照。

其它照片显示夏拉与川普面对而坐，一同出席的还包括副总统范斯（JD Vance）、国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）、参谋首长联席会议主席凯恩（Dan Caine）等多名高级官员。

白宫方面尚未对此作出回应。

川普上周表示，夏拉「做得非常好。叙利亚局势复杂，而他是个强硬派。」

夏拉掌权后一直致力摆脱暴力历史，展现温和形象，以期获得叙利亚人民与外国势力认可。

夏拉也一直积极与美国对手进行外交接触。他10月会见俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin），这是自克里姆林宫重要盟友阿塞德（Bashar al-Assad）下台以来，两人首次会晤。

美国一直在推动某种协议，期能结束叙利亚与以色列之间长达数十年的敌对状态。川普整体目标之一就是希望透过更广泛的中东和平协议，巩固脆弱的加萨（Gaza）停火。