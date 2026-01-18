叙利亚政府与库德势力停火 几乎掌控全国结束分裂

afp_tickers

4 分钟

（法新社大马士革18日电） 叙利亚政府军对北部和东部库德族掌控区推进后，总统夏拉今天宣布与库德族为首军事同盟达成停火和整合协议，意味政府几乎掌控全国，瓦解控制东北地区逾十年的库德族势力。

长期支持叙利亚库德族战士、现已成为大马士革关键盟友的美国对这项协议表示欢迎。美国特使巴瑞克（Tom Barrack）表示，这是「关键转折点」，赞扬双方所作的「建设性努力」。

在大马士革与巴瑞克会面后，夏拉（Ahmed al-Sharaa）告诉记者：「我建议全面停火。」他说，因天候不佳，与叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces）指挥官阿布迪（Mazloum Abdi）的会晤延至明天举行，但「为了平息局势，我们决定签署协议」。

叙利亚民主力量是获美国支持、由库德族主导的内战军事同盟。

夏拉表示，明天将会敲定细节，强调这项协议是以去年3月签署协议的「精神」为基础。

他呼吁，在库德族掌控下的北部和东部拉卡省（Raqa）、代尔祖尔省（Deir Ezzor）占多数的阿拉伯部落「保持冷静…为协议条款的逐步落实铺路，直到达成叙利亚的完全平静」。

他期盼这项协议成为发展和重建「好的开始」，同时带来「安全与稳定的机会」，让「叙利亚结束当前分裂状态，迈向团结与进步」。

阿布迪和库德族行政当局对达成上述协议一事迄无评论。

总统府公布由夏拉与阿布迪签署的「停火暨全面整合协议」，内容包括「叙利亚政府军与叙利亚民主力量之间在所有战线及接触点实施全面且立即停火」。

协议还规范叙利亚民主力量的军事和安全人员「经必要安全审查后，将逐一纳入叙利亚国防部与内政部体系」。

其他重点则包括，「代尔祖尔与拉卡两省行政和军事管理权全面且立即移交叙利亚政府」，以及「将库德族据点的哈塞克省（Hasakeh）所有民事机构整合进入国家体系」。

协议同时涵盖，将负责管理伊斯兰国（IS）囚犯和营地的库德族行政部门、负责相关设施维安的部队整编纳入政府体系，政府将「全面承担法律与安全责任」。

库德族在内战期间打造出事实上自治政府的地位，期盼继续维持行政机构、掌控北部和东北部分地区。这项协议使得相关抱负遭到重挫。

库德族争取地方分权治理的期望也就此告终，尽管他们过去与大马士革谈判时曾坚持此一诉求。