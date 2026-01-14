古德之死争议延烧 ICE执法手段引关切

（法新社纽约13日电） 美国37岁女子古德（Renee Nicole Good）本月7日在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭美国移民暨海关执法局（ICE）探员枪击身亡以来，ICE的执法手段一直受到关注。

法新社报导，ICE发布的资料显示，对遭拘留者而言，移民拘留中心也可能是致命环境。

ICE在新闻稿中透露，光是在2026年伊始的头几天，就有几人在拘留期间丧命，而ICE拘留者死亡人数在去年创下20年来新高。

●2026年迄今至少4死

根据ICE资料，2026年迄今，至少已有4人在拘留期间死亡。

这些死亡案例都发生在新年伊始的头10天，其中3例是在1月9日至10日公布。

这些移民皆为男性，年龄介于42至68岁，其中两人来自宏都拉斯、一人来自古巴，另一人来自柬埔寨。 在这些死者中，有两人死于「与心脏相关的健康问题」，另外两人死因不明。

在这两起死因尚不明朗的案例中，仅有一例被列为「调查中」。

●2025年死亡人数破纪录

对遭拘留者而言，2025年是近20年来最致命的一年，至少有30人在移民拘留中心丧命，创下自2004年、ICE成立翌年以来最高纪录，甚至超过拜登政府执政4年期间的总和。

美国移民律师协会（American Immigration Lawyers Association）汇整ICE报告的资料显示，在这4年间，共有26人在ICE拘留期间身亡。 ●医疗照护不足

外部观察者对ICE拘留者获得的医疗照护水准提出关切。

美国民权联盟（ACLU）2024年报告指出，ICE拘留中心的死亡事件中，有多达95%本可透过适当医疗照护来避免。

美国民权联盟检视数千页透过公开管道取得的文件，分析2017年至2021年间ICE拘留者死亡案例并汇整成报告。

检阅这些文件的医疗专家发现，许多证据显示其中存在错误或不当治疗，以及严重延迟就医的情况。

法新社联系ICE请求置评，但目前未获回应。（编译：刘文瑜）