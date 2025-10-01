The Swiss voice in the world since 1935

另类诺贝尔奖「优质民生奖」揭晓　唐凤膺殊荣

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社斯德哥尔摩1日电） 享有「另类诺贝尔奖」美誉的瑞典「优质民生奖」今天公布多位获奖人，其中包括台湾无任所大使暨自由软体程式设计师唐凤，表彰唐凤致力推动数位民主的贡献。

评审团在声明中表示，唐凤因「推动数位科技的社会应用，以赋能公民、重振民主并弥合分歧」而获得该奖。

「优质民生奖」（Right Livelihood Award）由瑞典国会议员冯宇克斯库尔（Jakob von Uexkull）于1980年创设，主要表彰在环境保护、人权问题、可持续发展、健康、和平等领域活跃的个人和团体，被誉为另类诺贝尔奖。

冯宇克斯库尔是一名邮票收藏家，他变卖部分收藏来设立该奖，起因是诺贝尔奖基金会拒绝在环境与国际发展领域设立新的奖项。

该奖项今年同时表彰了太平洋岛国学生对抗气候变迁组织（PISFCC）和关岛人权律师阿古翁（Julian Aguon），他们将气候议题带上国际法院（ICJ），最终促成了国际法院在今年7月发布的谘询意见，确认各国对应对气候变迁具有法律义务。

评审团赞扬PISFCC「将气候正义的呼声带到世界最高法庭，把生存问题转化为权利议题，并将气候行动提升为法律责任」。

阿古翁因其「蓝海法律事务所」（Blue Ocean Law）设计了将此案带上国际法院的法律策略而获表彰。

苏丹的人道援助网络「紧急应变室」（Emergency Response Rooms）同获表扬。「紧急应变室」是一个以社区为基础的草根网络，致力于在苏丹内战期间分发援助物资。该网络被形容为「在战争、流离失所与国家崩溃之中，支撑起该国人道救援的骨干」。

同样获奖的还有缅甸反贪腐团体「为缅甸伸张正义」（Justice For Myanmar, JFM），这是一个秘密行动的缅甸维权组织，致力揭露那些从军政府中获利、并支撑军政权力的企业。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
5
44 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团