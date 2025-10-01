另类诺贝尔奖「优质民生奖」揭晓 唐凤膺殊荣

（法新社斯德哥尔摩1日电） 享有「另类诺贝尔奖」美誉的瑞典「优质民生奖」今天公布多位获奖人，其中包括台湾无任所大使暨自由软体程式设计师唐凤，表彰唐凤致力推动数位民主的贡献。

评审团在声明中表示，唐凤因「推动数位科技的社会应用，以赋能公民、重振民主并弥合分歧」而获得该奖。

「优质民生奖」（Right Livelihood Award）由瑞典国会议员冯宇克斯库尔（Jakob von Uexkull）于1980年创设，主要表彰在环境保护、人权问题、可持续发展、健康、和平等领域活跃的个人和团体，被誉为另类诺贝尔奖。

冯宇克斯库尔是一名邮票收藏家，他变卖部分收藏来设立该奖，起因是诺贝尔奖基金会拒绝在环境与国际发展领域设立新的奖项。

该奖项今年同时表彰了太平洋岛国学生对抗气候变迁组织（PISFCC）和关岛人权律师阿古翁（Julian Aguon），他们将气候议题带上国际法院（ICJ），最终促成了国际法院在今年7月发布的谘询意见，确认各国对应对气候变迁具有法律义务。

评审团赞扬PISFCC「将气候正义的呼声带到世界最高法庭，把生存问题转化为权利议题，并将气候行动提升为法律责任」。

阿古翁因其「蓝海法律事务所」（Blue Ocean Law）设计了将此案带上国际法院的法律策略而获表彰。

苏丹的人道援助网络「紧急应变室」（Emergency Response Rooms）同获表扬。「紧急应变室」是一个以社区为基础的草根网络，致力于在苏丹内战期间分发援助物资。该网络被形容为「在战争、流离失所与国家崩溃之中，支撑起该国人道救援的骨干」。

同样获奖的还有缅甸反贪腐团体「为缅甸伸张正义」（Justice For Myanmar, JFM），这是一个秘密行动的缅甸维权组织，致力揭露那些从军政府中获利、并支撑军政权力的企业。