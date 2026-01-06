叶门战事升温航班停飞 索科特拉岛游客滞留

afp_tickers

4 分钟

（法新社杜拜5日电） 两位官员与一间旅游公司今天对法新社表示，由于叶门本土爆发冲突导致航班停飞，数百名游客目前受困在叶门的索科特拉岛（Socotra）。

过去几天，隶属政府阵营、但分别获得阿拉伯联合大公国与沙乌地阿拉伯支持的敌对武装派系冲突升高，进出叶门的航班大多受到限制。

索科特拉文化与观光事务副省长阿弗拉尔（Yahya bin Afrar）对法新社表示，岛上目前有「超过400名外国游客」，「他们的航班已被停飞」。

另一位地方官员表示，自上月底宣布进入紧急状态以来，岛上所有国内与国际航班皆已停飞。

这位因事涉敏感要求不具名的官员表示：「目前有416名不同国籍的外国人受困，其中包括60多名俄罗斯人。」

一名索科特拉旅游业者也不具名提供了相近的数字。

上述地方官员指出，索科特拉岛通常每周有3班来自阿联首都阿布达比的航班，专门载运外国游客。

他对法新社表示，「我们已呼吁并要求恢复航班」，还说机场应该「远离政治冲突」。

叶门索科特拉群岛以翠绿景观、独特的「龙血树」、稀有动物，以及栖息海豚的碧蓝海水闻名，多年来持续吸引冒险型旅客与网红造访。

许多游客从富裕的阿拉伯联合大公国出发，而阿联正是控制该群岛的南方过渡委员会（Southern Transitional Council）部队主要支持者。

●联系各国使馆

西方外交官对法新社表示，数十名为庆祝新年而前往该岛的外国游客，在航班取消后受困当地。

「人们受困岛上，正向各自的使馆寻求协助撤离。相关国家的使馆已联系沙乌地阿拉伯与叶门政府，寻求安排撤离。」

另一位西方外交官向法新社表示，受困者「国籍多元，包括英国、法国与美国人士」。

索科特拉旅游业者表示，至少有两名中国籍人士也在受困者之列。

叶门本土的亚丁机场在经历数日中断后，已于昨天恢复运作。

索科特拉群岛位于印度洋，距离叶门海岸约350公里，由4座岛屿与两个岩礁组成，人口约5万人，长期以来相对未受摧毁本土的战火波及。

多年来，沙乌地阿拉伯与阿拉伯联合大公国分别支持叶门分裂政府中的对立派系，但近期由阿联支持的分离主义南方过渡委员会发动攻势，试图夺取两个重要省分，引发利雅德不满。

沙乌地近日强力反击，对南方过渡委员会及一批据称属于阿联的武器运输进行空袭，击溃多数部队，逆转先前战果。