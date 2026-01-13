司法大刀挥向鲍尔 叶伦、柏南奇发声力挺

（法新社华盛顿12日电） 美国联邦准备理事会（Fed）前主席叶伦、柏南奇等人今天同声谴责司法部对现任主席鲍尔展开刑事调查，称这项「史无前例的举措」企图削弱联准会独立性。

两名共和党参议员也加入抨击行列，质疑司法部对鲍尔（Jerome Powell）进行调查的可信度。美国总统川普一再批评鲍尔未如其愿大幅调降利率，甚至威胁将予以开除。

鲍尔昨天透露，司法部已就他去年6月在国会作证、涉及联准会总部大楼整修计画一事发出大陪审团传票，并威胁对他提出刑事诉讼。

此次调查核心是联准会百年老建筑的翻修工程，全案于2022年动工，预计2027年完工，据估将比预算超支近7亿美元，整体花费约为25亿美元。

Fed前主席柏南奇（Ben Bernanke）、葛林斯潘（Alan Greenspan）、叶伦（Janet Yellen）和多名曾任财政部长的前官员今天在联合声明中说，这项史无前例的行动企图利用检方攻击，来破坏联准会的独立性。

声明补充说：「这种做法在制度薄弱的新兴市场国家司空见惯，其结果往往会对通膨和经济造成严重负面影响。这种做法在美国无立足之地。」

鲍尔昨天罕见发表强硬声明，指整修工程和国会证词都只是「藉口」，真正目的在于施压联准会配合川普的货币政策。

鲍尔说：「刑事指控的威胁，实因联准会依据对公共利益的最佳评估设定利率，而非遵循总统喜好。」他也承诺将「无惧政治、尽责履行职务」。

共和党参议员提里斯（Thom Tillis）表示，除非这道法律问题「完全获得解决」，否则他将反对任何联准会人事提名，包括下一任主席。

他说：「现在受到质疑的是司法部的独立性和信誉。」

共和党参议员穆考斯基（Lisa Murkowski）支持提里斯的主张，认为这项调查「不过是胁迫手段」。联邦参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）则称这是对联准会独立性的攻击。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）高级经济研究员魏塞（David Wessel）警告，如果联准会受川普掌控，后果将不堪设想。民选政治人物可能倾向在选前压低利率以刺激经济，而联准会的使命是控制通膨和实现充分就业。

魏塞告诉记者：「如果川普成功影响联准会，美国经济可能出现更严重的通膨，全球投资人对国债的信心也会下降。」

鲍尔的联准会主席任期将于今年5月结束，但他的联准会理事任期将持续至2028年1月31日。川普昨天表示，他对司法部调查鲍尔一事并不知情。（编译：刘文瑜）