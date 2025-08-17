吁请为儿童实现和平 梅兰妮亚致函蒲亭内容曝光

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普在阿拉斯加峰会上递给俄罗斯总统蒲亭一份特殊的礼物：由他的妻子、第一夫人梅兰妮亚撰写的信函，信中恳求这位俄罗斯领袖为了儿童实现和平。

昨天川普和蒲亭的峰会未能取得突破性进展之后，梅兰妮亚（Melania Trump）办公室今天在社群平台X转发福斯新闻（Fox News）报导，报导刊登了这封简短的信函。

根据福斯新闻，川普将这封「和平信」交给蒲亭后，蒲亭立即打开阅读，双方代表团都在一旁看着。

信中写道：「在现今这个世界，有些孩子被迫静静地笑，不受周遭黑暗的影响。」信上有梅兰妮亚的签名，但没有提到乌克兰。

「蒲亭先生，您凭一己之力就能恢复他们悦耳的笑声。守护这些孩子的纯真，您所做的不仅仅是为了俄罗斯，而是为了全人类。」

信中写道：「这样大胆的想法超越人类的一切分歧，而蒲亭先生，您今天就有能力大笔一挥，将这个愿景付诸实践。现在是时候了。」

今年7月，川普曾表示，他出生于斯洛维尼亚的妻子帮他改变了对蒲亭的看法。

川普说：「我回家后告诉第一夫人，『你知道吗，我今天和蒲亭通了电话，我们谈得非常愉快。』」

「然后她说，『喔，是吗？刚刚又有一座城市被炸了。』」

川普在他的第2个任期开始后不久，就试图与蒲亭恢复友好关系，他竞选时曾承诺要在24小时内结束乌克兰战争。