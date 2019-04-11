此内容发布于2019年4月11日 上午9:30

即便是吸入极少量的异氰酸酯，也会对人体健康造成严重损害。

(Keystone)

据瑞士纸媒《周日报》(SonntagsZeitung，德)外部链接披露，瑞士某实验室发现，在日本热销、由烟草制造业巨擘-菲利普莫里斯国际公司所生产的加热式而非点燃型IQOS电子烟，其过滤芯会释放出剧毒物质。



当这款电子烟的聚合物过滤芯加热至100摄氏度时，便会释放出已达危险层级的学名为“异氰酸酯”的有害毒素。



然而，该实验室并未进一步查验探究烟民是否会摄入这种危险毒素。



“对那些为了规避传统香烟有害成分、追求自身健康而改吸电子烟的人来说，如果在使用IQOS电子烟期间竟吸入了异氰酸酯，那可真是节外生枝了，”现已卸任的前瑞士肺脏联盟(Swiss Lung League)副主席兼肺专科医师Rainer Kaelin警示道。



他明确指出，即便是吸入极少量的异氰酸酯，也会对人体健康造成严重损害。



据Kaelin介绍，甚至在接触到异氰酸酯后长达三个月的时间里，它都可能诱发疾病。在某些极端情况下，吸入周遭空气中弥漫的异氰酸酯，“一年之后才会引发致命疾病"。



面对检测结果曝光，菲利普莫里斯国际公司承认该款电子烟的确存在过滤芯加热释放致命毒素的现象。不过该公司新闻发言人在接受《周日报》质询时言之凿凿地保证，IQOS电子烟在使用过程中绝不会出现毒素被吸入人体的问题。







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