和平谈判虽暂停　俄移交1000具乌军遗体、乌归还24具

（法新社基辅18日电） 乌克兰政府机构表示，乌方今天从俄罗斯接收据称属于乌军阵亡士兵的1000具遗体，作为交换，乌克兰将24名俄罗斯士兵遗体移交俄方。

乌克兰「战俘处遇协调总部」（Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）透过Telegram发布声明表示：「今天进行遗体归还作业，1000具俄方声称属于乌克兰军人的遗体已归还乌克兰。」

根据提供俄罗斯战俘与失联士兵讯息的另一乌克兰政府机构，作为交换，乌克兰将24名俄罗斯士兵遗体移交俄方。

双方在全面战争爆发以来，归还遗体与战俘交换是少数仍持续进行的合作项目。

自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，双方都有数以万计士兵丧生，迄今未定期公布精确伤亡数据。

根据乌克兰「我想知道」（I Want to Find）计画，此次遗体交换由红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross）居中斡旋。

尽管美方主导透过外交途径结束俄乌战争行动，俄乌已举行3轮直接谈判，但实质停战进展有限，似乎已停滞。

克里姆林宫上周表示，俄罗斯与乌克兰之间的和平谈判已「暂停」。（编译：陈政一）

