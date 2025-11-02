哈玛斯再寻获3人质遗体 将交还以色列

afp_tickers

2 分钟

（法新社加萨��2日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯旗下的武装团体表示，将于今天稍晚交还3名以色列人质的遗体。这是根据加萨停火协议持续进行中的人质与囚犯交换工作其中一环。

该武装团体在其加密通讯软体Telegram频道中表示：「艾兹丁・卡萨姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）将于加萨当地时间晚间8时（格林威治标准时间晚间6时），交还今天稍早在加萨走廊（Gaza Strip）南部一条地道沿线发现的几具遗体。」

尽管偶有冲突，根据美国斡旋的协议，自10月10日以来，加萨地区实施的脆弱停火仍获维持，协议首阶段重点在于让无论生还或遇害的所有以色列人质能够归返。

停火生效以来，哈玛斯（Hamas）已经释放20名生还人质，并开始交还罹难者遗体。

28位罹难人质当中，目前哈玛斯已交还17具遗体，包括15名以色列人、一名泰国人和一名尼泊尔人。

以色列指责哈玛斯迟未交还遗体；巴勒斯坦方面则表示，许多罹难者被埋在瓦砾堆下，导致交还进度缓慢。

一个代表人质家属的以色列团体呼吁各方「意志坚决」，带回尚未寻获的被俘者遗体。

人质及失踪家庭论坛（Hostages and Missing Families Forum）指出：「人质家属要求总理以决心和坚定态度促成哈玛斯立即履行协议承诺，将所有罹难人质的遗体交还以色列。」