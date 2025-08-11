The Swiss voice in the world since 1935

哥伦比亚参议员遭枪击不治 副总统：国家悲伤的一天

（法新社波哥大11日电） 哥伦比亚保守派参议员暨总统参选人乌力贝在6月一场造势活动中头部中弹，妻子今天凌晨宣布他不治身亡。哥国副总统马奎斯表示，这对国家来说是悲伤的一天。

今年6月7日，在首都波哥大（Bogota）一处工人阶级社区举行的集会上，39岁保守派参选人乌力贝（Miguel Uribe）被连开3枪，其中2枪射中头部。治疗他的诊所9日表示，乌力贝出现新的脑出血情况，情况已恶化至危急状态。

当局已逮捕6名与这起攻击案有关的犯嫌，其中包括一名涉嫌开枪的15岁少年。当局并指主谋可能是已解散游击队「哥伦比亚革命军」（FARC）的一个异议团体。

乌力贝7月中旬病情曾出现好转迹象，并在接受几次手术后进入神经复健治疗。

哥伦比亚副总统马奎斯（Francia Marquez）今天在社群平台X上表示：「今天对国家来说是悲伤的一天。」

她补充道：「暴力不能继续左右我们的命运。民主不是靠子弹或鲜血，而是用尊重和对话建立起来的。」

乌力贝身后留下一名幼子，与他妻子的3个十几岁女儿，他把她们视如己出。

乌力贝的妻子塔拉索纳（Maria Claudia Tarazona）在她的社群平台Instagram帐号上写道：「你永远是我一生的挚爱。感谢你给了我充满爱的一生。」

「安息吧，我生命中的挚爱。我会照顾好我们的孩子。」

