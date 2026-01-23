商讨俄乌终战计画 美高层代表莫斯科会普丁

（法新社莫斯科23日电） 在乌克兰当局宣布与华府就战后安全保障达成协议之际，美国高级谈判代表于昨天深夜在莫斯科与俄罗斯总统普丁会面，就美国所起草、旨在结束俄乌战争的计画进行会谈。

近几个月来，为解决这场二战以来欧洲最致命冲突所展开的外交努力有所加速，不过莫斯科和基辅在战后解决方案中的领土关键问题上，仍然存在分歧。

克里姆林宫在今天凌晨发布的声明中指出，会谈持续超过3小时后结束。

美国总统川普特使魏科夫（Steve Witkoff）先前曾表示，他认为双方「只剩下一个问题」，但未详细说明。

克里姆林宫发布的影片显示，普丁（Vladimir Putin）面带微笑，与魏科夫、川普的女婿库许纳（Jared Kushner）及白宫顾问格林鲍姆（Josh Gruenbaum）握手。

克里姆林宫表示，俄方与会人士还包括俄方谈判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）和总统助理乌沙科夫（Yuri Ushakov）。

这场高层级会议召开前数小时，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）才表示，一份协议草案「差不多已准备就绪」，且他和川普已就战后安全保障问题达成共识。

占领约20%乌克兰领土的俄罗斯，正推动在协议中完全掌控乌国东部的顿巴斯（Donbas）地区。

但基辅警告，让出领土将助长莫斯科的气焰，并表示不会签署任何无法吓阻俄罗斯发动新一轮攻击的和平协议。

泽伦斯基在瑞士达沃斯（Davos）世界经济论坛（World Economic Forum）与川普会面后，用英语对记者表示，安全保障已经「敲定」，还说英国和法国已承诺派遣地面部队。