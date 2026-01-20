因应中俄威胁 丹麦提议北约监控格陵兰

（法新社布鲁塞尔19日电） 丹麦国防部长波尔森今天在与北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特会面后表示，丹麦提议北约在格陵兰展开监控行动，并获得这座北极岛屿的支持。 波尔森（Troels Lund Poulsen）接受丹麦电视台采访时表示：「我们已经提出这项建议，秘书长也已注意到这点，我想我们现在可以－我们也希望－界定出一个架构，说明如何将这个建议具体化。」

美国总统川普扬言将「不惜一切手段」接管格陵兰，让跨大西洋联盟关系面临考验；与此同时，欧洲国家也纷纷团结起来，反对华府对这片广大丹麦自治领土的图谋。

川普上周末威胁，将对反对他格陵兰计画的国家加徵关税，遭德国与法国领导人谴责是「勒索」行为。

吕特（Mark Rutte）在社群平台X上写道，他已与丹麦部长和格陵兰最高外交官讨论过，「包括格陵兰在内的北极地位，对我们的集体安全有多么重要」。

他写道：「我们将继续以盟国身分在这些重要议题上合作。」

瑞典国防部长约松（Pal Jonson）认为，随着川普坚持必须采取更多措施，防范中国和俄罗斯对格陵兰的威胁，北约任务「可能是一条可行的前进方向」。

他在布鲁塞尔北约总部与北欧部长会晤后表示：「我们正在思考，如何以最具建设性的方式，为强化北约在高北地区（High North）的布局做出贡献。」