因应川普新关税 纽西兰邮政暂停对美大多数邮件服务

afp_tickers

2 分钟

（法新社威灵顿25日电） 纽西兰邮政（NZ Post）以美国总统川普即将实施的新关税政策充满不确定性为由，宣布暂停大部分寄往美国的邮件服务。

纽西兰邮政表示，他们自8月21日起暂停大部分对美国的邮件寄送，以因应美方15%关税将于8月29日生效。

纽西兰邮政官网的声明指出，只有部分信函和诸如护照或法律文件等重要文件才会寄送到美国。

纽西兰邮政采取的行动，与印度、德国、法国、比利时、奥地利及丹麦邮政业者所采做法一致。川普政府先前宣布，自8月29日起取消输美的小型包裹关税豁免政策，促使多国邮政服务采取因应措施。

美国自今年4月起对世界多国实施关税政策，但大部分措施都因数月的协商工作而延至本月才陆续上路。

纽西兰邮政指出，正「快马加鞭」调整服务，并期望「尽快」恢复寄送作业。

总理卢克森（Christopher Luxon）今天告诉纽西兰国家广播电台（Radio New Zealand），新关税带来的影响令人困惑。

他说：「各国邮政单位都发现，他们无法保证关税的实际税率与成本，也不确定实际操作上会是什么情况。」

卢克森说：「我深信，纽西兰邮政和他国同行会与美方协调，厘清相关疑虑。」