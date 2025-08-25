The Swiss voice in the world since 1935

因应川普新关税 纽西兰邮政暂停对美大多数邮件服务

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社威灵顿25日电） 纽西兰邮政（NZ Post）以美国总统川普即将实施的新关税政策充满不确定性为由，宣布暂停大部分寄往美国的邮件服务。

纽西兰邮政表示，他们自8月21日起暂停大部分对美国的邮件寄送，以因应美方15%关税将于8月29日生效。

纽西兰邮政官网的声明指出，只有部分信函和诸如护照或法律文件等重要文件才会寄送到美国。

纽西兰邮政采取的行动，与印度、德国、法国、比利时、奥地利及丹麦邮政业者所采做法一致。川普政府先前宣布，自8月29日起取消输美的小型包裹关税豁免政策，促使多国邮政服务采取因应措施。

美国自今年4月起对世界多国实施关税政策，但大部分措施都因数月的协商工作而延至本月才陆续上路。

纽西兰邮政指出，正「快马加鞭」调整服务，并期望「尽快」恢复寄送作业。

总理卢克森（Christopher Luxon）今天告诉纽西兰国家广播电台（Radio New Zealand），新关税带来的影响令人困惑。

他说：「各国邮政单位都发现，他们无法保证关税的实际税率与成本，也不确定实际操作上会是什么情况。」

卢克森说：「我深信，纽西兰邮政和他国同行会与美方协调，厘清相关疑虑。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
7
18 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团