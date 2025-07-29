为何五个欧洲国家希望重新允许使用杀伤人员地雷

2022年的阿富汗喀布尔，数名因地雷失去双腿的男子在国际红十字会(CICR)设立的康复中心学习使用新安装的义肢。 Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

面对欧洲来自俄罗斯的军事威胁，波罗的海三国、波兰与芬兰决定退出禁止杀伤人员地雷的条约。尽管这类武器造成的伤亡已大幅下降，但此举仍可能危及几十年来取得的进展。。

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2025年3月18日，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰等国的国防部长发表联合声明，宣布拟退出《渥太华条约》(Ottawa Treaty，全称为《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》)。这一具有历史意义的条约禁止使用、生产、储存和转让杀伤人员地雷。自1997年该条约设立以来，还从未有任何国家退出。紧随其后，4月1日，芬兰也宣布将退出该条约。

这五国为何决定退出该条约？

爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰和芬兰等五国均为北大西洋公约组织(NATO)成员，且与俄罗斯或其盟国白俄罗斯接壤，他们在声明中将俄罗斯的军事威胁列为退出《地雷禁止条约》的主要原因。

在欧洲安全形势持续恶化的背景下，这些国家表示，不愿放弃其视为军事威慑工具的武器。波罗的海国家和波兰称，这一决定发出“明确无误的信息”，表明他们“已准备好动用一切必要手段”捍卫自身。

上述声明发布之际，正值北约的欧洲成员国出于对美国可靠性的担忧，在寻求强化自身的防御能力。美国总统特朗普多次暗示，若北约盟国未履行军事支出义务，美国可能不会出手保护。

此外，一些军事大国从未签署《渥太华条约》，包括中国、印度、伊朗、以色列、俄罗斯、巴基斯坦和美国。截至目前，在联合国承认的193个国家里，已有165国签署了该条约。

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联合国指出，俄罗斯在入侵乌克兰的战争中使用了杀伤人员地雷，乌克兰也因此成为全世界地雷最密集的国家。人权观察组织(Human Rights Watch)则表示，乌克兰军队可能也使用了这类武器。

为何退出的决定引发争议？

这五国的决定引发了国际人权倡导者和非政府组织的强烈抗议。多年来，这些团体一直在为推动《渥太华条约》的签署与落实而努力。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)对此表示“严重关切”，称这些国家的举动“可能削弱对平民的保护，并破坏20多年来拯救了无数生命的这一国际规范框架”。

国际红十字会(ICRC)主席米里亚娜·斯波利亚里茨(Mirjana Spoljaric)则将此举称为“一种危险的方向转变”，同时指出，“地雷被视为非人道象征的全球共识开始出现裂痕”。

该条约具有高度象征意义，是全球首个出于人道理由全面禁止一类武器的条约。如今，和平主义者担心会引发连锁反应，即更多国家退出该条约或其他裁军协议。他们强调，必须维持对地雷的污名化，以遏止其扩散。

地雷究竟有什么问题？

专家和非政府组织一再指出，地雷对平民造成的代价极其惨重。据国际红十字会统计，超过80%的地雷受害者是平民，其中约40%为儿童。

即使战事结束数十年后，这些埋藏于地下的武器仍会不断夺去生命或致人残疾。时至今日，柬埔寨、波黑、阿富汗等地仍有人因地雷死伤，而排雷工作复杂、昂贵、耗时。今年年初，特朗普政府的预算削减也导致部分排雷项目放缓，尽管随后部分计划又被恢复。

自《渥太华条约》签署以来，地雷造成的年均死伤人数大幅下降：1997年为2.5万人，2013年降至3000余人。然而到2023年，该数字又回升至5700人，主要死伤集中在乌克兰和缅甸。与此同时，全球已有约5500万枚地雷被销毁，生产国数量也由数十个减少到屈指可数的几个。

全球裁军是否正在衰退？

去年，立陶宛曾宣布退出《集束弹药公约》。该条约是人道裁军的另一支柱，与《渥太华条约》以及禁止生物、化学与核武器的条约共同构成五项核心条约。

当时外界已担忧这一决定可能引发“多米诺效应”。日内瓦国际关系及发展高等学院(IHEID)教授凯斯·克劳斯(Keith Krause)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时指出，“人道裁军承诺及全球裁军机制正在明显衰退”，他特别提到美国与俄罗斯在2019年与2023年先后退出《中程核力量条约》与《全面禁止核试验条约》。

近期的发展似乎进一步印证了上述判断：本应保护战时平民的裁军条约正逐步失去其约束力。

裁军五大人道公约一览 所谓“人道裁军”指的是出于保护平民目的，对某些武器进行全面限制或禁止的一系列国际公约。目前构成这一体系的主要有以下五项： 1、《禁止生物武器公约》(1972年，全称《禁止细菌(生物)及毒素武器的发展、生产及储存以及销毁这类武器的公约》)：禁止发展、生产和储存生物武器。 2、《禁止化学武器公约》(1993年，全称《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》)：全面禁止使用和储存毒气等化学武器。 3、《全面禁止核试验条约》(1996年)：禁止全球范围内一切核武器试验(尚未正式生效)。 4、《禁止集束弹药公约》(2008年)：禁止生产与使用会大面积散布爆炸物的集束弹药。 5、《禁止地雷公约》(即《渥太华条约》，1997年，全称《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》)：禁止使用、生产、转让和储存杀伤人员地雷。 这些公约在冷战后期至21世纪初形成一个相对完整的国际裁军框架，但近年来正面临退出、撕裂与执行弱化的挑战。

(编辑：Virginie Mangin/sj，编译自法文：小雷/xy)