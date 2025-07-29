The Swiss voice in the world since 1935
国际日内瓦

为何五个欧洲国家希望重新允许使用杀伤人员地雷

2022年的阿富汗喀布尔，数名因地雷失去双腿的男子在国际红十字会(CICR)设立的康复中心学习使用新安装的义肢。
2022年的阿富汗喀布尔，数名因地雷失去双腿的男子在国际红十字会(CICR)设立的康复中心学习使用新安装的义肢。 Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

面对欧洲来自俄罗斯的军事威胁，波罗的海三国、波兰与芬兰决定退出禁止杀伤人员地雷的条约。尽管这类武器造成的伤亡已大幅下降，但此举仍可能危及几十年来取得的进展。。

此内容发布于
9 分钟

我常驻日内瓦，报道联合国及其他国际组织的工作，主要关注人道援助、人权及和平外交。 我在洛桑大学学习商业与经济学，随后接受新闻培训，并于2021年加入瑞士资讯。

相关内容
電子報：瑞士媒體裡的中國

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

2025年3月18日，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰等国的国防部长发表联合声明，宣布拟退出《渥太华条约》(Ottawa Treaty，全称为《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》)。这一具有历史意义的条约禁止使用、生产、储存和转让杀伤人员地雷。自1997年该条约设立以来，还从未有任何国家退出。紧随其后，4月1日，芬兰也宣布将退出该条约。

这五国为何决定退出该条约？

爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰和芬兰等五国均为北大西洋公约组织(NATO)成员，且与俄罗斯或其盟国白俄罗斯接壤，他们在声明中将俄罗斯的军事威胁列为退出《地雷禁止条约》的主要原因。

在欧洲安全形势持续恶化的背景下，这些国家表示，不愿放弃其视为军事威慑工具的武器。波罗的海国家和波兰称，这一决定发出“明确无误的信息”，表明他们“已准备好动用一切必要手段”捍卫自身。

上述声明发布之际，正值北约的欧洲成员国出于对美国可靠性的担忧，在寻求强化自身的防御能力。美国总统特朗普多次暗示，若北约盟国未履行军事支出义务，美国可能不会出手保护。

此外，一些军事大国从未签署《渥太华条约》，包括中国、印度、伊朗、以色列、俄罗斯、巴基斯坦和美国。截至目前，在联合国承认的193个国家里，已有165国签署了该条约。

>> 延伸阅读：我们对柬埔寨活动人士唐·桑纳雷释的专访，他在推动禁止地雷中发挥了关键作用：

相关内容
唐·桑纳雷释比任何人都更了解地雷造成的伤害-43年前他踩到了一枚地雷。如今，他梦想能有一个没有这类武器的世界。

相关内容

从地雷废墟中走出的斗士：唐·桑纳雷释的故事

此内容发布于 43年前柬埔寨青年唐·桑纳雷释不幸踩到地雷失去双腿，后来他走上全球反地雷之路，并于1997年获得诺贝尔和平奖。面对东欧多国拟退出《渥太华条约》，他在日内瓦呼吁“别让我在2025年再次流泪”。

更多阅览 从地雷废墟中走出的斗士：唐·桑纳雷释的故事

联合国指出，俄罗斯在入侵乌克兰的战争中使用了杀伤人员地雷，乌克兰也因此成为全世界地雷最密集的国家。人权观察组织(Human Rights Watch)则表示，乌克兰军队可能也使用了这类武器。

为何退出的决定引发争议？

这五国的决定引发了国际人权倡导者和非政府组织的强烈抗议。多年来，这些团体一直在为推动《渥太华条约》的签署与落实而努力。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)对此表示“严重关切”，称这些国家的举动“可能削弱对平民的保护，并破坏20多年来拯救了无数生命的这一国际规范框架”。

国际红十字会(ICRC)主席米里亚娜·斯波利亚里茨(Mirjana Spoljaric)则将此举称为“一种危险的方向转变”，同时指出，“地雷被视为非人道象征的全球共识开始出现裂痕”。

该条约具有高度象征意义，是全球首个出于人道理由全面禁止一类武器的条约。如今，和平主义者担心会引发连锁反应，即更多国家退出该条约或其他裁军协议。他们强调，必须维持对地雷的污名化，以遏止其扩散。

地雷究竟有什么问题？

专家和非政府组织一再指出，地雷对平民造成的代价极其惨重。据国际红十字会统计，超过80%的地雷受害者是平民，其中约40%为儿童。

即使战事结束数十年后，这些埋藏于地下的武器仍会不断夺去生命或致人残疾。时至今日，柬埔寨、波黑、阿富汗等地仍有人因地雷死伤，而排雷工作复杂、昂贵、耗时。今年年初，特朗普政府的预算削减也导致部分排雷项目放缓，尽管随后部分计划又被恢复。

自《渥太华条约》签署以来，地雷造成的年均死伤人数大幅下降：1997年为2.5万人，2013年降至3000余人。然而到2023年，该数字又回升至5700人，主要死伤集中在乌克兰和缅甸。与此同时，全球已有约5500万枚地雷被销毁，生产国数量也由数十个减少到屈指可数的几个。

全球裁军是否正在衰退？

去年，立陶宛曾宣布退出《集束弹药公约》。该条约是人道裁军的另一支柱，与《渥太华条约》以及禁止生物、化学与核武器的条约共同构成五项核心条约。

当时外界已担忧这一决定可能引发“多米诺效应”。日内瓦国际关系及发展高等学院(IHEID)教授凯斯·克劳斯(Keith Krause)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时指出，“人道裁军承诺及全球裁军机制正在明显衰退”，他特别提到美国与俄罗斯在2019年与2023年先后退出《中程核力量条约》与《全面禁止核试验条约》。

近期的发展似乎进一步印证了上述判断：本应保护战时平民的裁军条约正逐步失去其约束力。

所谓“人道裁军”指的是出于保护平民目的，对某些武器进行全面限制或禁止的一系列国际公约。目前构成这一体系的主要有以下五项：

1、《禁止生物武器公约》(1972年，全称《禁止细菌(生物)及毒素武器的发展、生产及储存以及销毁这类武器的公约》)：禁止发展、生产和储存生物武器。

2、《禁止化学武器公约》(1993年，全称《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》)：全面禁止使用和储存毒气等化学武器。

3、《全面禁止核试验条约》(1996年)：禁止全球范围内一切核武器试验(尚未正式生效)。

4、《禁止集束弹药公约》(2008年)：禁止生产与使用会大面积散布爆炸物的集束弹药。

5、《禁止地雷公约》(即《渥太华条约》，1997年，全称《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》)：禁止使用、生产、转让和储存杀伤人员地雷。

这些公约在冷战后期至21世纪初形成一个相对完整的国际裁军框架，但近年来正面临退出、撕裂与执行弱化的挑战。

(编辑：Virginie Mangin/sj，编译自法文：小雷/xy)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
27
39 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
23
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
2
1 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
乌克兰排雷人员前往切尔尼戈夫州雷区(2023年10月)。

相关内容

瑞士将主办乌克兰排雷会议

此内容发布于 地雷、引爆装置、未炸子弹：乌克兰现在是世界上地雷和地下未爆炸物最多的地区之一。一个在瑞士召开的人道主义排雷会议的宗旨是寻找解决方案。那么这次会议会起到什么作用？

更多阅览 瑞士将主办乌克兰排雷会议
今年3月，杜利在乌克兰拍摄参与排雷行动的人员，其中包括基辅州的排雷员奥列克桑德拉·叶夫多基莫娃(Oleksandra Yevdokimova)。

相关内容

乌克兰或成全球排雷行动的转折点

此内容发布于 英国知名摄影师贾尔斯·杜利于本周四(11月17日)在瑞士举行的乌克兰排雷行动会议上发表讲话。他解释了为何现在是彻底杜绝那些在战后依然威胁生命的武器的最佳时机。

更多阅览 乌克兰或成全球排雷行动的转折点
Warnschild Minengefahr

相关内容

瑞士帮助乌克兰排雷

此内容发布于 自开战以来，乌克兰的大片地区受到了战争遗留爆炸物的污染，而且这种情况还急剧恶化。正值国际排雷日之际，让我们来看看瑞士是怎样帮助乌克兰采取排雷行动的。

更多阅览 瑞士帮助乌克兰排雷
乌克兰外交部长德米特里·库列巴对瑞士一贯的制裁政策表示赞赏。

相关内容

对乌克兰外交部长的独家专访

此内容发布于 在接受瑞士资讯swissinfo.ch专访时，乌克兰外交部长德米特里·库列巴(Dmytro Kuleba)谈到了即将在瑞士举行的和平峰会、与俄罗斯的谈判以及将孤儿送回乌克兰等事宜。

更多阅览 对乌克兰外交部长的独家专访

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团