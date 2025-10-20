以色列在加薩的戰爭與人道援助體系崩潰

加薩街區成片化為廢墟。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

以色列在加薩地帶的軍事行動已將該地區的人道援助體系推向崩潰邊緣。這篇瑞士資訊特別報導從日內瓦發回──這座數十年來被視為人道法與國際援助外交核心的城市──旨在記錄加薩地區人道災難的慘烈程度。

Dominique Soguel(文字)、Michele Andina(影片)、Helen James(圖片)、Kai Reusser(示意圖及地圖)、Pauline Turuban(資料分析、圖表)

加薩街區成片化為廢墟，醫院斷油、斷藥、斷援，民眾被迫一再逃離避難所，無家可歸。實現永久停火的停火協議始終遙不可及。

這場危機的導火線是2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas)對以色列發動的攻擊。根據以色列官方數據顯示，這起多點攻擊造成1’195人死亡，逾200人被劫為人質。

作為回應，以色列隨即發動軍事行動，宣稱目標是摧毀哈馬斯的軍事及治理能力，確保人質獲釋，同時防止未來對以色列領土的攻擊。

這次軍事行動引發了加薩歷史上最致命、破壞性最大的衝突。自2007年6月以來，哈馬斯一直是加薩的實際執政當局。根據哈馬斯控制的加薩衛生部統計，自2023年10月以來，已有超過6.6萬名巴勒斯坦人喪生。

以色列方面始終堅稱其行動符合國際法，行使的是自衛權。

在日內瓦，聯合國機構迅速發出警告：加薩正面臨迫在眉睫的飢荒與廣泛飢餓問題。國際救援組織紛紛譴責以色列反覆襲擊醫院、人道援助工作者以及尋求庇護的平民，並持續呼籲讓人道主義援助暢通無阻。

以下是日內瓦主要行動方及其職能的簡要概述：

加薩暴力衝突的規模空前，針對以色列的「種族滅絕」指控已提交至海牙國際法院。

9月16日，聯合國巴勒斯坦被佔領土問題獨立國際調查委員會認定以色列在加薩走廊對巴勒斯坦人實施了種族滅絕。

>> 調查委員會主席納維·皮萊(Navi Pillay)的新聞發布會片段：

以色列否認這項指控，同時禁止國際記者進入加薩實地見證和查證事實。人道工作者與當地記者只能肩負起這項重任。

從糧食不安全到飢荒

早期預警

截至2023年12月，衝突已使190萬巴勒斯坦人流離失所。

「加薩無人能免於飢餓。」 世界糧食計劃署執行長辛蒂‧麥凱恩(Cindy McCain)，2023年12月

聯合國世界糧食計畫署(WFP)在羅馬發布的糧食安全評估報告顯示，半數流離失所家庭表示，過去30天中至少有10晚餓著肚子入睡，這一比例較11月停火期間的調查結果(三分之一家庭)大幅上升。

人道危機的主要階段

援助受阻

戰爭期間，以色列曾兩度對進入加薩的人道援助實施全面封鎖。第一次是在哈馬斯襲擊發生後持續數週，第二次則是在2025年3月初至5月19日期間。

瑞士資訊基於以色列政府數據的分析顯示，自戰爭爆發以來，加薩僅有半數時間能獲得滿足基本生存需求的糧食援助。

根據世界糧食計畫署和聯合國糧農組織估算，加薩地區每月需約6萬至6.2萬噸糧食援助才能滿足每日最低熱量需求。但在截至2025年9月的24個月期間，僅有13個月達到該標準。

人道機構強調，穩定、可預期且持續的糧食援助，而非零星分散的物資投放，對於緩解糧食不安全、避免飢荒至關重要。

商品價格飆漲與農地破壞

與其他衝突地區不同，加薩居民幾乎沒有種植糧食的機會，整個地區僅有1.5%的耕地仍可耕種。

自戰爭爆發以來，當地主食價格持續飆升。

聯合國援助體系崩潰

直至2025年初，加薩的人道行動仍依賴聯合國主導的援助體系，該體系曾大規模提供食品、藥品、飲用水和住所。聯合國人道事務協調廳負責統籌協調，近東救濟工程處承擔大部分物資配送，世界衛生組織、世界糧食計畫署和聯合國兒童基金會等機構提供補充支援。

2025年3月以色列實施全面封鎖後，這套體系徹底崩潰。以色列禁止聯合國國際工作人員進入加沙，並強行推動替代援助管道。

近東救濟工程處的缺位

作為聯合國負責巴勒斯坦難民事務的機構，近東救濟工程處一直是整個援助體系的核心，為超過170萬人提供學校、診所、庇護所及食物分發等基本服務。 2025年1月下旬，以色列以「哈馬斯滲透」為由，禁止該機構在當地運作。近東救濟工程處對此予以駁斥，指出相關指控缺乏實質依據及具體證據。

其他援助機構不得不接手並擴大行動規模。新的援助參與者也由此登場。

加薩人道主義基金會

由美國和以色列支持的加薩人道主義基金會於2025年2月在美國特拉華州註冊成立，任務是接手人道援助的執行工作。基金會雖在5月正式啟動，但自創立之初便爭議不斷。

該基金會於今年2月在日內瓦設立分支機構，其瑞士辦事處為其建立了國際形象。然而，在7月2日，瑞士當局以未能履行法律義務為由，下令關閉該分支機構。

2025年5月底，加薩人道基金會開始在加薩設立並營運4個由軍方管控的食品分送點。據人道組織稱，與先前聯合國在停火期間協調的約400個援助點相比，新體系大幅減少了援助分發點數量。聯合國數據顯示，這項變化導致加薩地區飢餓現象顯著加劇。

加薩人道基金會分發點引發混亂與傷亡

聯合國官員、非政府組織及巴勒斯坦團體指控加薩人道基金會將救濟政治化、武器化，剝奪受助者尊嚴，其設立的援助分發點甚至成為「死亡陷阱」。加薩的醫生最早發出警告，揭露這些援助分發點週邊頻繁發生的流血事件。

2025年6月7日至7月24日期間，無國界醫生組織在加薩南部的兩處醫療中心(均靠近加薩人道主義基金會分發點)共救治1’380名傷者，其中174人遭槍擊，並接收了28具來自分發點的遺體。無國界醫生組織稱這一援助分發體係是“精心策劃的屠殺”，並強調這些數字僅是實際傷亡情況的冰山一角。

7月16日，汗尤尼斯分送點發生踩踏事件，造成20名巴勒斯坦人死亡。加薩人道基金會將這起事件歸咎於哈馬斯，聲稱這是武裝組織破壞基金會運作的慣用手段。

加薩地區正面臨日益嚴重的糧食短缺問題 Afp Or Licensors

宣布飢荒

2025年8月22日，全球權威飢餓評估標準「糧食安全階段綜合分類」(IPC)確認加薩正陷入飢荒。以色列政府拒絕接受該結論，並要求撤回相關報告。

>>以色列總統伊薩克·赫爾佐格在查塔姆研究所接受採訪的影片片段：

根據世界衛生組織統計，截至2025年9月30日，加薩地區今年已通報411例與營養不良相關的死亡病例，其中包括108名兒童。

關鍵物資仍告短缺

以色列領土內政府活動協調局數據顯示，進入加薩的糧食援助和燃料在2025年8月增加，9月也略有上升，但增幅下降。這項變更出現在為期三個月的封鎖於5月結束後，當時物資供應一度極度短缺。

但許多物資仍然嚴重短缺，尤其是需求迫切的避難所裝備。自年初以來，幾乎沒有液化石油氣(LPG)運入加沙，少量供水也直到8月才得以恢復。

加薩醫療系統遭受重創

無國界醫生組織駐耶路撒冷、2023年負責加薩事務的項目負責人利奧·坎斯(Leo Cans)指出，早在2023年10月衝突升級之前，加沙的醫療體係就已因以色列施加的重重限製而舉步維艱。但坎斯表示，當時「尚能維持運作」，然而「隨後這些醫院就遭到了襲擊」。

自戰爭爆發以來，加薩醫院遭受的攻擊已造成數百人死亡，其中絕大多數(90%)是病患或醫護人員。

加薩近三分之一的醫療設施已被摧毀，且無任何設施能完全正常運作。

2025年8月25日，以色列再次襲擊納賽爾醫院，當時該院是加薩南部唯一仍在部分運作的醫院。攻擊造成至少20人死亡，其中包括5名記者。

在以色列的襲擊中受傷並被轉移的平民 Abed Rahim Khatib / Keystone

運送援助物資，見證真相

據聯合國人道事務協調廳稱，加薩地帶的人道通道受到嚴重限制，援助組織僅能在約12%的區域展開工作。

援助機構在竭力進行救援的同時，還需記錄這場被聯合國專家譴責為種族滅絕的人道危機，而大多數國際和地方媒體無法實地報道這場危機。

援助准入與後勤挑戰

目前在加薩進行人道工作，意味著要在致命威脅下應對艱鉅的後勤挑戰，同時也要應對反覆發生的民眾流離失所。

僅有17%的援助行動得以成功實施。自3月18日以色列突襲加薩、終止與哈馬斯的停火協議以來，其批准的援助行動僅佔申請總數的39%，拒絕率達34%。

8月的援助准入出現明顯改善。

約五分之一(18%)的援助行動在執行過程中遭遇阻礙。儘管以色列加薩協調和聯絡管理局(CLA)批准了申請，但實地行動仍遭阻撓或延誤，導致任務被迫取消。

人道援助組織因後勤、運作或安全問題撤回了10%的援助申請。

人道責任與生命代價

這場戰爭不僅考驗加薩巴勒斯坦民眾的堅韌與援助他們的人道工作者的勇氣，更在檢驗人道法的現實意義。

國際人道法(IHL)旨在保護平民——尤其是婦女兒童——以及傷病人員、戰俘、人道主義與醫療工作者，還有未參與敵對行動的記者。然而，這些應有的保護在加薩並未落實。

根據聯合國人道事務協調廳引用哈馬斯控制的加薩衛生部數據，戰爭已奪走逾6.6萬名巴勒斯坦人的生命，其中近一半為婦女兒童。

有紀錄以來援助人員和記者傷亡最嚴重的衝突

在加薩從事人道援助的工作者正面臨前所未有的危險。 2025年已成為該地區自戰爭爆發以來援助工作者傷亡最慘重的一年。

加薩地區罹難的人道工作者中，聯合國近東救濟工程處工作人員佔比最高。

在國際人道工作者向西方世界傳遞加薩真相的同時，巴勒斯坦記者在記錄當地事件方面發揮了關鍵作用。

根據保護記者委員會(Committee to Protect Journalists)統計，自戰爭爆發以來，加薩地區至少有197名記者和媒體工作者在以色列襲擊中遇難，其中至少184名巴勒斯坦人死於以色列襲擊。其他組織給出的死亡人數較高，例如無國界記者組織(Reporters Without Borders)記錄的死亡人數達220人，巴勒斯坦記者工會(Palestinian Syndicate for Journalists)記錄的死亡人數達250人。

2024年共有82名記者和媒體工作者遇難，成為自1992年有史以來全球記者和媒體工作者傷亡最慘重的一年。

局勢未見緩和?

9月15日，以色列在加薩城發動地面攻勢，出動戰車與部隊進入關鍵街區。

此後，數十萬巴勒斯坦人逃往南部，而留守者則面臨轟炸及食品、飲水和藥品短缺。援助組織警告稱，大規模流離失所、傷亡人數攀升以及人道危機惡化的風險正在加劇。

外交行動提速

隨著以色列對加薩城的攻擊持續，國際社會要求停火止戰的呼聲不斷上升。 9月12日，聯合國大會以142票贊成、10票反對、43票棄權透過《紐約宣言》(New York Declaration)，支持以「兩國方案」結束曠日持久的巴以衝突。

「兩國方案」設想在約旦河西岸與加薩走廊建立一個以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國，其疆界基本上以1967年阿以戰爭前的邊界為基礎。

《紐約宣言》呼籲建立一個能與以色列並存的國家，立即停火，釋放人質，解除哈馬斯武裝，並結束人道危機。

英國、加拿大、澳洲、葡萄牙、法國、比利時、盧森堡、馬爾他、安道爾和摩納哥於9月正式承認巴勒斯坦國，加入全球140多個已承認巴勒斯坦國的國家行列。

以色列總理本雅明·內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)稱承認巴勒斯坦國是「對恐怖主義的荒謬獎勵」，並誓言絕不讓此事發生。

決定性的突破？

一場出人意料的外交突破：美國總統川普於10月9日宣布，以色列與哈馬斯已就期待已久的停火及人質釋放協議達成共識。這項分階段協議也設想了援助物資暢通無阻地進入加薩地帶。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯表示：「聯合國將全力支持協議的全面落實，擴大持續且符合原則的人道主義救援規模，並推動加沙地區的恢復與重建工作。」

他敦促各方「抓住這一重大機遇，開闢可信的政治道路，終結佔領狀態，承認巴勒斯坦人民的自決權，實現兩國解決方案，使以色列人和巴勒斯坦人能夠和平安全地生活」。

加沙滿目瘡痍

眾多專家指出，在加薩淪為廢墟、以色列在約旦河西岸持續擴建定居點之際，建立地理上可行的巴勒斯坦國的希望渺茫。

聯合國衛星中心計畫(UNOSAT)統計顯示，加薩走廊共有近19.3萬棟建築受損，佔該地區建築總量的近80%。聯合國數據顯示，加薩走廊43.6萬戶住宅(佔總數92%)、近3’500公里道路(佔道路網絡77%)以及超過90%的學校被毀或受損。

加薩約70%的供水與衛生設施位於以色列軍事管制區內，平民基本上無法使用。

目前加薩戰爭產生的廢墟量，超過近年來最具破壞性衝突的總和。

(編輯：Nerys Avery 和Virginie Mangin，編譯自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校稿：盧品妤)

